Quedan 19 hijos LeBaron en orfandad

Chihuahua.- Las tres mujeres que fueron atacadas junto a sus hijos y donde perdieron la vida tanto ellas como 6 niños, dejaron en la orfandad a otros 19 hijos en total, de los cuales cinco resultaron con lesiones en el ataque, según publicaciones en redes sociales de los familiares.

Uno de los hijos mayores de Dawna Langford de 44 años de edad, Joseph Core publicó a través de su cuenta de Instagram unas palabras dirigidas a su madre y a sus dos hermanos, quienes fallecieron el pasado lunes 4 de noviembre a consecuencia de un ataque de personas ligadas al crimen organizado.

Joseph publicó: “Descanza en Paz mi dulce dulce madre, que tu copa se desborde para siempre con bendiciones en nuestras conversaciones, es un privilegio. Nunca me di cuenta que poder darle un beso a tu madre de buenas noches es un privilegio, pero siempre he tenido el honor de ser tu chico”.

El mensaje para sus hermanos fue: “Dios déjame jugar con mis hermanos por un momento más”, refiriéndose de nuevo a su madre escribió, “permíteme abrazarla tan fuerte que pueda sentirlo por la eternidad, nunca más volveré a hacer esas cosas, fue más allá de un privilegio y un honor ser tu hijo, te amo por siempre mi dulce madre querida”.

Dawna dejó en la orfandad a 11 hijos, entre ellos Joseph, debido a que dos perdieron la vida junto con ella, cuatro más lograron sobrevivir del ataque; Christina Langford también perdió la vida, pero su bebé de 7 meses que la acompañaba fue localizada con vida, ella deja en la orfandad a 5 hijos.

Mientras que en el caso de Rhonita Miller quien tenía 30 años de edad, fue encontrada calcinada en su camioneta junto a sus gemelos de 8 meses, además de otros dos de sus hijos de 13 y 10 años, ella dejó otros 3 hijos con vida, ellos no la acompañaron en este viaje.

Los hechos se registraron el pasado lunes 4 de noviembre, donde tres mujeres y 14 niños de la comunidad LeBaron fueron atacados en los límites de Sonora y Chihuahua.

El saldo fue de nueve muertos: tres mujeres adultas, Rhonita María Miller, Christina Marie Langford Johonson y Dawna Ray Langford, y seis de sus hijos menores de edad.

Joseph meses pasados, 19 de junio, había publicado un mensaje a su madre Dawna en su cumpleaños número 44, el cual decía: “Siento mucho alardear cuando la gente me pregunta quién es mi madre ... La cantidad de amor y fuerza que tienes en tu pequeño marco es una de las maravillas de Dios, ¿quién más puede curar todos los rasguños y moretones con solo un beso y reparar un dolor? corazón con un abrazo ... tienes la voz de un ángulo de sintonía que me encanta escuchar que me ponga a dormir, eres la mejor persona para tomar una taza de café conmigo, sé que hablo por todos nosotros cuando digo gracias por el sacrificio, nunca entenderán qué tan suertudos somos los 13 niños más afortunados ... obtuvimos los mejores dos padres de 7.53 mil millones“.