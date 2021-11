Quedan niños atrapados en un juego mecánico

Habitantes del poblado de Guadalupe en el Valle de Juárez denunciaron que un juego mecánico se descompuso durante la feria, lo que puso en peligro la vida de al menos cuatro menores.

Se trata de una rueda de la fortuna, que se detuvo de manera repentina dejando a cuatro niños volteados de cabeza en la parte de arriba por al menos 15 minutos, según denunciaron.

“Este juego hoy dejó de funcionar dejando a cuatro niños de cabeza en la parte de arriba por más de 10-15 minutos, de plano el juego ya no se movió por más intentos que le hicieron. Al final tuvieron que subir varias personas a bajar a los niños ya que estaban a punto de caerse por ya no resistir. Fue muy desesperante e impotente verlos tan expuestos a que les pudiera pasar algo más grave”, publicó en Facebook una persona identificada como Are Camacho.

En el video difundido se observa que varias personas adultas suben al juego mecánico para bajar a los menores, mientras se escuchan los gritos de las personas que se encontraban en el lugar.

“Por favor si mañana se hacen los que nada de esto pasó, y vuelven a poner a funcionar el juego estén conscientes del peligro que están corriendo”, comentó la denunciante.

Édgar Pérez, director de Protección Civil de Guadalupe, dijo que fueron los mismos empleados del parque de atracciones quienes bajaron a los menores, que fueron revisados médicamente de manera inmediata.

Mencionó que no presentaron lesiones de consideración, sólo el impacto por el susto y una de las niñas se lastimó un dedo.

En cuanto al juego, aseguró que ya fue revisado y que aparentemente no representa riesgo, por lo que era probable que volviera a ponerse en funcionamiento ayer mismo.