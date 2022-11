Quema casa tras regaño de su madre

Staff / El Diario de Juárez / Lugar donde inició el siniestro

Ciudad Juárez.- El incendió ocurrido la noche del martes en la colonia Melchor Ocampo, que consumió por completo una vivienda, fue provocado por el hombre que la habitaba debido a que se molestó por un regaño de su madre, señalaron los propietarios de las otras dos casas afectadas y de los cinco locales comerciales que también terminaron con cuantiosos daños.

El siniestro se reportó la tarde del martes en el cruce de las calles Simona Barba y Fernando Montes de Oca.

El presunto responsable, a quien identifican como Alejandro, de 20 años de edad, vivía solo en una casa de madera estilo americano que estaba en construcción, en el mismo terreno de una vecindad donde hay otras dos viviendas a espaldas de varios locales comerciales, y frente a ellas se encuentra la casa de sus padres.

“Nosotros acabábamos de llegar, el hijo del señor tuvo un pleito con su mamá, el chavalo vivía solo ahí pero parecía hotel, entraban y fumaban y ayer dicen que tuvo un pleito con su mamá y se salió y le prendió”, mencionó Soledad Íñiguez, una de las afectadas.

Con la voz entrecortada, Martín, el padre de Alejandro, dijo que su hijo al parecer usó gasolina para prender fuego y huir del lugar, sin que hasta la tarde de ayer lo hubiera podido localizar para que se responsabilice por los daños ocasionados.

“Desde ayer se fue (Alejandro), yo cuando me levanté ya estaba ardiendo, no sé si su mamá lo regañó y a él se le hizo fácil hacer eso, eso no está bien, le hemos marcado pero no contesta, yo me siento devastado pero me hago fuerte”, expresó.

Dijo que está dispuesto a colaborar con la investigación y que había hablado tanto con los elementos de Bomberos como con los agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE).

“A mí se me ahumó el techo, se quemó el cable y se quebraron las ventanas y a la vecina de enfrente, la de las lavasolas, sí se le quemó mucho”, dijo otra de las afectadas. José Triaco, encargado de los cinco locales comerciales, entre ellos unas lavasolas, dijo que el fuego se propagó a ese lugar y se quemó parte de los techos, dos aires, seis tinacos rotoplás y una escalera.

Además, también tuvieron que reparar dos puertas y poner chapas nuevas debido a que las destruyeron los bomberos y policías cuando ingresaron al lugar para controlar el fuego.