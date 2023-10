Quería cruzar la frontera; ahora buscan recuperar su cadáver

Hérika Martínez Prado / El Diario de Juárez / Jexabeth Nataly Pérez Díaz tenía 26 años de edad y dejó tres hijas atrás en Venezuela, para quienes buscaba el sustento Hérika Martínez Prado / El Diario de Juárez Hérika Martínez Prado / El Diario de Juárez

Con casi cuatro meses de embarazo y la esperanza de llegar a Estados Unidos para enviarles dinero a su mamá y a sus tres hijas a Venezuela, Jexabeth Nataly Pérez Díaz llegó el 5 de octubre a Ciudad Juárez, donde permaneció dos días tratando de burlar a las autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) y de la Guardia Nacional de Texas para ingresar a Estados Unidos, pero en su último intento encontró la muerte.

“Yo tengo ya como dos meses esperando la cita (de CBP One), he tenido paciencia, pero la situación económica desespera… por lo menos cuando uno es padre, de verdad que te desespera saber que te llaman de tu casa: ‘no tenemos para comer’. ¡Concha!, te duele porque son tus hijos, tu mamá, tu familia”, relató a El Diario la venezolana de 26 años de edad la noche del jueves 5 de octubre, parada sobe el bordo del río Bravo, a unos metros de donde dos días después murió atropellada.

Jexabeth tenía tres meses migrando con su esposo, Jeff Daniel Oviedo, quien a principios de octubre fue detenido en Chihuahua cuando viajaban a bordo del tren de carga hacia esta frontera, por lo que ella continuó su viaje como parte de un grupo de venezolanos en el que se encontraba Víctor Manuel Martínez Méndez, de 32 años de edad, quien también fue arrollado por el conductor de una camioneta sobre el bulevar Juan Pablo II, cuando intentaban llegar al río Bravo.

Desde hace 21 días, los cuerpos de ambos permanecen en el Servicio Médico Forense (Semefo) de Ciudad Juárez, mientras que Fiscalía de la Zona Norte del Estado de Chihuahua trata de localizar a la familia de él, y el esposo de ella se encuentra albergado en El Paso, desde donde busca ayuda de la comunidad, de las autoridades y de organizaciones promigrantes, para recuperar su cuerpo.

‘Estaba embarazada y no les importó’

“En Chihuahua me corretearon… yo les decía que estaba embarazada, y no les importó. Ando toda moreteada, rasguñada; tuve que dormir en un monte porque prácticamente nos buscaban como si nosotros fuéramos delincuentes. Nosotros no somos delincuentes, estamos buscando cómo darle a nuestros hijos un poco de alivio, de comida, que para nadie es un secreto que muchas personas en Venezuela lo que ganan son 15 dólares, ¿qué te compras? ¿Un pedacito de queso y harina y ya?”, reclamó la sudamericana al llegar a Ciudad Juárez.

Jexabeth tenía un tatuaje en el cuello con la leyenda “Never Alone”, otro en el antebrazo derecho en el que se lee “Ni la muerte es tan mala, ni la vida es tan buena”; uno más en la cadera, en el lado derecho, con la leyenda “Darwin”; los dígitos “00:00” en el antebrazo derecho y el nombre de su esposo cerca del codo, además del nombre de su hija, “Aleska”, quien el 10 de octubre cumplió un año de haber fallecido.

La descripción de los tatuajes, realizada por la Fiscalía General del Estado, además de la sudadera negra, la blusa marrón, el pantalón de mezclilla azul y los boxers grises que vestía cuando murió, le permitieron a su esposo identificarla.

Durante más de dos semanas Jeff Daniel creyó que Jexabeth estaba detenida en El Paso, por lo que comenzó a trabajar para reunir dinero y llevarla a revisión médica cuando pudieran reunirse, aunque al pasar los días y no hablar con ella su corazón sentía que algo le había pasado y comenzó a soñarla. Soñaba que ella le decía que estaba con su hija, ya que hace un año perdieron a una hija de dos años de edad.

Dijo que después de haber sido detenido por el INM en Chihuahua, el sábado 7 de octubre se reunió con su esposa en el bulevar Juan Pablo II, por lo que él formaba parte del mismo grupo en el que fueron atropellados los dos venezolanos, pero debido al tráfico y a que el cuerpo de Jexabeth quedó tirado del otro lado de la avenida no se dio cuenta que habían sido dos las víctimas.

‘Ella no sabía nadar’

“Yo venía con Víctor, pero yo nunca vi a Jexabeth (después del atropello). Yo salgo corriendo porque pienso que ella está pasando el río y ella no sabía nadar. Yo nunca había visto ese río, yo estaba recién llegado. Y era de noche… cuando veo a Víctor le digo yo al amigo de Víctor que lo habían matado y no lo creía, pero yo de los nervios, yo estaba temblando y no vi más nada, solamente lo que vi fue el bolso de Víctor que lo arroyó lejos”, relató.

“Yo quedé tirado como dos o tres minutos, así en shock, viendo al fallecido, porque él murió instantáneamente. Y yo salgo corriendo para el río, para buscarla a ella y decirle que habían matado al muchacho, cuando yo llegó al río yo me canso de llamarla: ‘¡Nataly!, ¡Nataly!’, de verdad no me contestó. Y me dijeron que se había entregado: ‘ellos pasaron adelante, ya los están procesando’. Y yo de la angustia que tenía pasé esos alambres (de púas), salté (la segunda barrera) y cuando llegué allá ella no estaba todavía. Y una señora me dice: ‘los que iban primero ya se entregaron, ya los están procesando’, y yo lo que pensé fue: ahí va Nataly, yo no me puedo quedar atrás”, agregó.

Contó que al llegar a la puerta del muro fronterizo ubicada en el marcador número 36, comenzó a buscarla entre la gente y los agentes de la Patrulla Fronteriza lo contabilizaron dentro del grupo que ingresarían para procesar.

Relato que él estuvo dos días detenido y luego fue liberado en El Paso, y al salir la mamá de Jexabeth le dijo que ella aún estaba detenida en El Paso, por lo que él pidió refugio en un albergue en donde continuó esperándola hasta que se enteró de su muerte.

Víctor, la otra víctima

Víctor contó que trabajaba como publicista en Venezuela y estudiaba segundo semestre de Ingeniería Agroalimentaria; dijo que tuvo que abandonar a su familia en su país con la meta de llegar a Estados Unidos y mejorar su situación económica.

De acuerdo con la Fiscalía, en su cuerpo tiene un tatuaje en el pecho con la leyenda “Esperanza”, uno en el hombro derecho con la leyenda “Leyda” junto a la imagen de una flor y otro con la fecha “1991” en la pantorrilla izquierda.

De acuerdo con la Patrulla Fronteriza, durante el Año Fiscal (AF) 2023 –el cual abarcó del 1 de octubre de 2022 al 30 de septiembre de 2023– el Sector El Paso registró un record histórico de 148 muertes de personas en situación de movilidad.

En Juárez, según seguimientos periodísticos, entre el 1 de enero y el 27 de octubre de 2023, murieron al menos 53 personas migrantes más, provenientes de diversas nacionalidades.

“Yo sólo lo vi a él, yo no la vi a ella; yo no la vi a ella, se lo juro… si yo la hubiera visto a ella me hubiera subido al puente y me tiro de cabeza. Yo sé lo que es perder a un hijo, yo todavía lloro por mi hija y ahora quiero recuperarla a ella”, dijo al pedir ayuda para recuperar sus restos. Si desea apoyarlo puede contactarse al WhastApp (656) 199-9939.

