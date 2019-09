Quiere Corral prensa a modo: Yeidckol

Chihuahua.- Yeidckol Polevnsky, secretaria general de Morena, dijo que “no se vale el ataque contra los medios” que ha emprendido gobernador Javier Corral, luego de publicaciones fundadas y documentadas de El Diario de Juárez y El Diario de Chihuahua, sobre las propiedades inmobiliarias del mandatario en la frontera.

La dirigente señaló que Corral Jurado pretende tener una prensa a modo con las amenazas que ha realizado a los medios de comunicación, de proceder por la vía jurídica contra quienes se atreven a publicar reportajes que cuestionan su desempeño público y personal, lo que debería tolerar como uno de los garantes que debe ser, como jefe del Ejecutivo del Estado, del derecho a la libertad de expresión.

Expuso que es inaceptable que pretenda utilizar los recursos públicos “para pagar una venganza personal contra medios que le hacen señalamientos”.

Agregó que Corral a lo largo de su carrera ha tenido varias confrontaciones con los medios de comunicación, como cuando era legislador cuando tuvo una situación compleja contra varias empresas.

La dirigente nacional del Partido al que pertenece el Presidente de la República, expuso que está al tanto de las intromisiones que ha he tenido Corral en los otros Poderes del Estado, ya sea manipulando las elecciones de magistrados y jueces o en el Poder Legislativo, en donde arrebató a Morena la Presidencia del Congreso del Estado. Expresó que ningún gobernante puede atentar contra la libertad de expresión, la cual no es selectiva, pero en el caso de Corral, al amenazar con demandar a los medios de comunicación lo que refleja es su deseo de tener una prensa a modo que no le haga señalamientos o críticas a su administración.

Destacó que no hay argumentos para que Corral vaya a utilizar los medios del Estado para pagar un proceso de demanda en contra de un medio de comunicación, como él mismo anuncio, ya que el pasado jueves aseveró que su denuncia en México y Estados Unidos contra la cadena de El Diario, sería financiada con recursos públicos y privados; pues esto es "una revancha o venganza personal, mientras que en la administración existen carencias que se deben atender y no está atendiendo".

“Los recursos públicos se tienen que emplear en lo que el pueblo necesita”, dijo la dirigente, en referencia al proceso judicial con que amenazó Corral Jurado, luego de que El Diario mostrara, los pasados días lunes y martes, la forma en que el gobernador adquirió una casa en Juárez y posteriormente el terreno aledaño, con la documentación que prueba diversas irregularidades en la transacción.

Indicó que los medios de comunicación tienen el derecho a informar a la población sin tener amenazas de un gobernador.

“No se vale que ningún gobernador o integrante de partido ataque a la prensa porque no lo conviene”, insistió Polevnsky.

