'Quiere Estado culpar al Congreso por crisis en Pensiones Civiles'

Chihuahua.- “Han generado la versión de que por culpa del Congreso del Estado por no aprobar el crédito de mil 900 millones no se ha apoyado a Pensiones”, dijo la diputada panista, Rocío González, quien añadió que esto es falso, ya que en el dictamen de la solicitud del crédito no fue incluido alguna parte para ser canalizada a Pensiones Civiles del Estado. Agregó que desde hace dos años han señalado que se tienen que hacer reformas que permitan darle solvencia a la institución, pero es hasta ahora que se plantea atender el problema, luego de que la situación es casi insostenible.

Más de 84 mil derechohabientes de

Pensiones

Civiles del Estado (PCE) quedaron en riesgo de no recibir atención médica al negarse la Hacienda estatal a pagar parte de su deuda a tres hospitales privados el pasado viernes. Pensiones había acordado con los hospitales

Christus Muguerza, Ángeles Cima, de Chihuahua, y Ángeles, de Cuauhtémoc, que se les pagarían, por medio de la Secretaría de Hacienda, 123.6 millones de pesos el pasado 29 de enero, hecho que no sucedió.

La legisladora indicó que se ha corrido la versión de que no fue posible pagar la deuda debido a que los legisladores no aprobaron un crédito por mil 900 millones de pesos, lo que calificó como una mentira, además de que en la actualidad el Estado quiere señalar responsabilidades, a pesar de que sabía que este problema iba a hacer crisis.

Se pronunció porque se sancione a quienes permitieron que el dinero que era retenido a los trabajadores no llegara a PCE, además de que expuso que se trata de una situación que tenía que haberse combatido desde que empezó la administración.

Por su parte la legisladora del PAN, Georgina Bujanda, declaró que este tema se tiene que atender en esta legislatura y en la que empezará en septiembre, para buscar soluciones.