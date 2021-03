Quieren reactivar orden de arresto vs corralista

Chihuahua— La Fiscalía General del Estado (FGE) solicitó a un juez de control que se reactive la orden de aprehensión en contra de Jesús Antonio Pinedo Cornejo, toda vez que no se conectó a la audiencia de formulación de imputación celebrada el pasado viernes de manera virtual.

A solicitud expresa por el Ministerio Público, en representación de la FGE, la orden de aprehensión en contra del extitular de Comunicación Social debía ser reactivada por dos cuestiones que serían el no atender al llamado o citatorio de un juzgador del Distrito Bravos y por no proporcionar en ningún momento su domicilio personal, ya que, en este último caso, para recibir notificaciones daba al TSJ los domicilios de sus defensores.

El juez de control, quien solicitó que se reservaran sus datos generales, celebró en la sala nueve del Distrito Judicial Bravos la audiencia de formulación de imputación, en torno a la carpeta de investigación 2460/2020, en la cual es acusado de uso ilegal de atribuciones y facultades.

Previo a esta solicitud, el juzgador dio a conocer a los ministerios públicos y a la defensa del acusado, que la orden de aprehensión no había sido ejecutada debido a que existía un amparo ante el juzgado 11 de distrito presentado el pasado mes de febrero, pero que en caso de algún incumplimiento, como el de no presentarse a la audiencia inicial, se le tenía que dar conocimiento al juez de distrito, de que violó los requisitos por los cuales se le concedió el amparo, para que este juzgador determine si se debe o no ejecutar la orden de aprehensión

“Al incumplir con esta comparecencia de la cual fue debidamente notificado sobre esta audiencia, considero yo que la orden de aprehensión está en condiciones de quedar activa para su ejecución, para presentarse cuando fuese oportuno y prudente al señor Pinedo Cornejo ante este tribunal”, fue la declaración del Ministerio Público.

Por su parte, Georgina Regalado, abogada de oficio de Pinedo Cornejo, dijo desconocer cuál era el motivo por el cual no se había conectado su representado.

“Se ha resistido a proporcionar domicilio sobre el cual será notificado o monitoreado, entonces hay una peculiaridad que permite pensar que el señor Pinedo Cornejo no tiene el interés de someterse al procedimiento de atender la situación de este tribunal”, dijo el juez de control, una vez que escuchó a ambas partes y previo a resolver el resultado de la tercera audiencia de este caso.

Antes de cerrar la audiencia, el juez de control determinó que el incumplimiento de los requisitos para brindarle un amparo, como lo fue el no atender el llamado del juzgador por parte de Jesús Antonio Pinedo Cornejo, ocasionaría que la suspensión provisional deje de surtir efectos, por lo que deberá ser la FGE la que notifique al juzgador federal del onceavo distrito y éste informe si procede o no la orden de aprehensión.

