Quieren ruteros aumento sin modernización

El Diario de Juárez / Unidades viejas circulan en la ciudad

Ciudad Juárez.— Aun cuando no hay compromiso para renovar sus unidades, alrededor de 280 rutas que circulan en la ciudad suspenderían el servicio el próximo miércoles en caso de que el Gobierno del Estado no autorice un incremento en la tarifa, amagó el operador del BRT-2 y representante local de concesionarios de transporte público, Alberto Holguín.

“Si la gobernadora nomás nos dio atole con el dedo y no nos recibe el martes para plantear el tema de la tarifa, claro que el miércoles vamos a parar el transporte urbano, lo vamos a detener, simplemente no van a salir a trabajar el miércoles”, dijo luego de que se suspendiera una protesta en las oficinas de la representación del Estado ayer para exigir el aumento.

El subdirector de Transporte estatal, Luis Aguirre Aguilera, señaló que no ha sido notificado sobre supuestas quejas de los concesionarios del servicio contra la administración estatal ni de la advertencia de interrupción del servicio.

“A mí ninguna inconformidad me han dicho, lo que he escuchado es lo que han ido vaciando en los medios de comunicación. Nunca me han pedido cita, nunca he recibido un documento petitorio y así cuesta mucho trabajo para cualquier funcionario que se aseveren cosas de las que nunca se ha hecho ninguna petición”, dijo.

El funcionario agregó que los concesionarios de transporte público tienen derecho a manifestarse y que escuchará los planteamientos que hagan en una mesa de trabajo.

“Nos gustaría encontrar planteamientos objetivos, concretos y no generalidades. Estamos listos a escucharlos. El diálogo siempre debe estar, sin embargo debe haber un diálogo objetivo en donde haya peticiones concretas”, señaló.

Holguín adelantó que, a pesar de que se autorice un incremento en la tarifa de transporte, las unidades tardarían todo el año en sustituirse por modelos más recientes debido a los tiempos de entrega de las armadoras a nivel mundial.

“Si estamos hablando del transporte tradicional, lo que se conoce como camiones escolares, vamos a darle un lapso de tiempo de ocho meses de manera gradual”, explicó el concesionario, al tiempo de considerar que, al tratarse de unidades del BRT, el tiempo de sustitución de unidades estaría a cargo del tiempo de entrega de las empresas armadoras.

Es decir que, en caso de darse la nueva tarifa en marzo, sería hasta noviembre cuando los camiones nuevos podrían llegar a la ciudad para iniciar su operación en el BRT.

La tarifa actual es de 8 pesos. Los concesionarios piden una de entre 12 y 14 pesos.

De acuerdo con datos de la oficina de Transporte, en la ciudad circulan alrededor de 550 unidades de servicio colectivo.

Ante la insistencia de concesionarios del transporte público para la actualización de la tarifa, ayer la gobernadora María Eugenia Campos pidió paciencia al gremio e indicó que es un tema que en las próximas semanas quedará solventado.

El tema del ajuste tarifario se encuentra bajo revisión de la Secretaría General de Gobierno estatal desde hace varios meses.