Quiso Estado manipular la elección ganadera

Chihuahua.- Enrique Estrada, director de Ganadería de la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado, intentó favorecer a Jorge Kosturakis en la elección de la presidencia de la Unión Ganadera, según un audio que fue divulgado la tarde del lunes.

En el audio, se escucha al funcionario estatal llamar a Salvador Baca, delegado de la Unión Ganadera en Villa Matamoros, para pedirle su apoyo para Kosturakis, ya que sería una persona con la que se podría “trabajar mejor”, en lugar de Eduardo Prieto, quien resultó el ganador de la elección.

Estrada, sigue el audio, invita a Salvador Baca a votar por Kosturakis, quien aparentemente estaba en la oficina del secretario de Desarrollo Rural en ese momento.

“Te estoy hablando de parte del secretario, de hecho aquí estamos en la oficina de él”, fue la manera en que se presentó el funcionario estatal con su interlocutor.

Durante la llamada, Estrada le comentó que su objetivo es que se considere la situación de la relación de la Unión Ganadera con el Gobierno del Estado y que Kosturakis es el candidato con el que se podría trabajar mejor.

“Es con el fin de invitarte a que valores la situación de la elección del sábado, de la elección de la Unión, bueno puedo invitarte porque tú sabes la situación del actual Consejo, la relación con el Gobierno del Estado no ha sido la mejor; consideramos que con uno de los candidatos, concretamente con Kosturakis se podría trabajar de una forma más cómoda y de la mano con la Unión Ganadera, creo que la Unión Ganadera debe ir de la mano con el Gobierno del Estado, te estoy llamando como amigo”, le expresó Estrada.

Agregó que Federico ‘Lico’, presidente saliente, fue una imposición del exgobernador César Duarte, además de que Eduardo Prieto, al ser parte del mismo Consejo, proviene de donde mismo.

“Lalo (Prieto) proviene de donde mismo, del mismo Consejo, sobretodo te invito a que reflexiones la situación”, dijo.

Al ser cuestionado sobre el origen de Jorge Kosturakis, Estrada desvía la conversación.

Pero Baca le reclama que traten de afectar la elección y poner a quien calificó como un “panista”, a lo que Estrada responde que no se trata de que esté un panista o no en el cargo.

“No se trata de discutir”, mencionó.

Baca le expresó que no sabe quién les vendió la idea de que el candidato que apoya Estrada es el “bueno”, y le señaló que su voto ya estaba decidido por Prieto.

La persona le indicó a Estrada que es falso que la llegada de ‘Lico’ haya sido una imposición de César Duarte.

“Tú sabes bien lo que ha pasado... este Consejo no fue impuesto por nadie, toda la gente apoyamos a Lico y confiamos que fue la mejor opción… conmigo no me puedes contar la historia”, añadió.

“De veras conmino no me puedes contar tú la historia, tú la conoces, me extraña que me hables así porque tú la conoces”, dijo Baca a lo que Estrada responde que Federico fue una imposición.

“No señor, mira... el que quería poner Duarte era Eloy Soto y todos nos opusimos para que él no entrara, por eso apoyamos a Lico Duarte... Entonces, yo conozco la historia muy bien y a lo mejor a otros les podrás contar otras cosas, pero yo las conozco muy bien.

La verdad que te agradezco tu llamada, no estoy enojado ni quiero discutir contigo, pero yo tengo mi voto y mi decisión”, mencionó Baca.

Esta llamada sería previa a la elección del pasado fin de semana, ya que el sábado Eduardo Prieto Rodríguez fue electo como presidente de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua (UGRCh).

Lo anterior durante la celebración de la 83 Asamblea Anual del organismo en la que Federico Duarte dejó la presidencia.

La votación concluyó con 30 votos a favor de Eduardo Prieto y 20 a favor de Jorge Kosturakis. Kosturakis reconoció el triunfo de Eduardo Prieto y dijo que se trató de un proceso ordenado en el que al final el voto no le favorece y que continuará con su vocación ganadera.

Estrada fue expulsado por malos manejos El sábado 23 de febrero pasado, la asamblea de la Asociación Ganadera Local Cusihuiriachi Cuauhtémoc decidió por mayoría la expulsión de sus filas de un total de 17 personas, entre ellos el actual director de Ganadería en el Estado, Enrique Estrada Gutiérrez.

Se sometió la baja de Carlos Esteban Estrada Ledezma y Carlos Juan Estrada Gutiérrez, ambos hijos del actual funcionario estatal por una demanda en contra de los miembros de la asociación, faltando con esto a los estatutos. El punto fue aprobado por mayoría.

También se pidió la votación para la baja de Enrique Estrada Gutiérrez y Manuel Erives Parra, anteriores presidentes de la asociación ganadera local a los cuales mediante una auditoría se les comprobó diferencias entre los ingresos reportados y los ingresos reales.

La mayoría también aprobó la baja de los miembros.









La llamada…

Parte de la conversación entre el director de Ganadería, Enrique Estrada y el delegado de la Asociación Ganadera Local de Villa Matamoros, Salvador Baca, antes de la elección

Enrique Estrada (EE): Buenas tardes, Chava. Quiero ser rápido y muy concreto. Como dice el dicho: a lo que te truje, Chencha.

Salvador Baca (SB): Sí, señor EE: Te estoy hablando de parte del secretario (de Desarrollo Rural). De hecho aquí estamos en la oficina de él.

SB: Sí, señor

EE: Es con el fin, Chava, de invitarte a que valores lo de la elección del sábado. De la Unión (UGRCh), del Consejo. Bueno pues ver... invitarte para... Bueno, pues tú sabes la situación del actual Consejo, de la relación con Gobierno del Estado, no ha sido la mejor.

Consideramos que con uno de los candidatos que quede electo, concretamente con (Jorge) Kosturakis, se podría trabajar de una forma pues más cómoda y más de la mano con la Unión Ganadera. Yo creo que la Unión Ganadera debe ir de la mano con el Gobierno del Estado... Y pues la cuestión es nada más así.

EE: De acuerdo, de acuerdo

SB: Te hablo como amigo. No estamos forzando nada. Simplemente una reflexión. Creo que por el lado de Kosturakis se trabajaría más a gusto. Porque pues sabemos de dónde viene cada uno. Por ejemplo del lado de Lico (Federico Duarte) sabemos que viene de la imposición de César (Duarte). Lógicamente que Lalo (Eduardo Prieto) proviene de donde mismo, el mismo Consejo pues. Creo pues que... pues por eso te invito, para que reflexiones esta situación. Simplemente. No es para que ahorita me contestes, simplemente reflexiones...

SB: Oye Enrique... ¿Y Jorge de dónde viene?

EE: ¿Cómo? No, no, yo digo la cuestión del Consejo actual...

SB: Sí, de acuerdo, pero es la misma cosa... Por ejemplo, Lico fue electo cuando había elecciones, ¿Pero quién puso a Pedro Ferreiro en la Unión Ganadera? Y no había elecciones... Bueno, tú sabes la historia bien, igual que la sé yo, Enrique...

EE: Sí, sí yo lo sé... pues a mí me tocó vivirla

SB: ¿Y ahora qué? ¿Ahora son panistas? ¿Son de los de Ustedes? Son puros cabrones...

EE: No, mira, aquí no se trata de que sean panistas, ni estamos pidiendo que esté un panista...

SB: Sí, señor...

EE: Yo digo por la cuestión de cómo viene... pero finalmente no se trata de discutir...

SB: No, Enrique, así es. Yo te agradezco tu llamada, pero yo estoy muy bien definido con Lalo y no voy a cambiar de opinión.

Te agradezco tu llamada, Enrique, pero sí te digo una cosa: tú conoces la historia de esto y tú sabes quiénes son ellos.

No sé quién les vendió la idea de que ellos son los buenos, pero conocemos a todos y son una bola de cabrones. Y tú lo sabes muy bien, tú sabes mejor que yo eso, porque ellos no se dedican a otra cosa más que a ver qué consiguen y a ver su provecho personal, Enrique.

Tú sabes bien lo que ha pasado, la historia la conocemos perfectamente bien tú y yo, Enrique...





