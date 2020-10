Reactiva Cuauhtémoc medidas de semaforización naranja

Cortesía

Cuauhtémoc.- El municipio de Cuauhtémoc toma medidas para la semaforización naranja, luego del anuncio del Gobernador Javier Corral Jurado de que todo el estado permanecería en ese color, el secretario del Ayuntamiento Francisco Sáenz Soto indicó que de momento se cuenta con el decreto legal que se envió el mes de agosto, pero esperarán si llegan nuevas especificaciones en lo particular.

El Gobernador del Estado anunció el color naranja en el semáforo epidemiológico para todo el estado, y mandó las especificaciones de las actividades que pueden realizarse y cuales no, en el decreto legal del mes de agosto, sin embargo, hay unos rubros que necesitan especificaciones muy concretas como es en los horarios de venta de licor, para ello se esperará una resolución.

Las actividades en el semáforo naranja se reducen al 50 por ciento en gimnasios, peluquerías, entre otras y se manejan solo con cita, vuelven los supermercados a aceptar solo una persona con familia y los gimnasios municipales deben cerrar, según el decreto pasado, es por ello que se espera una nueva resolución oficial para hacerlo de conocimiento público.

El secretario indicó que habrá disposiciones locales que tendrían que analizarse apegado a lo que el estado manifieste, por lo pronto el equipo de seguridad preventivo, así como Protección Civil intensificarán las medidas sanitarias en los diferentes establecimientos.

Comenta que hubo incremento de pacientes covid en las instituciones de salud que los atienden, esto a finales de la semana pasada, inclusive en el número de defunciones, por ello se hace la declaratoria de volver al semáforo naranja.

Sáenz Soto indicó que hay un riesgo fuerte de poder volver al rojo, cree que hubo muchas omisiones y por eso no se logró mantenerse en amarillo, si en esta ocasión no se obedecen los lineamientos no quedará de otra que esa medida extrema, por tanto pide a la ciudadanía intensificar las medidas sanitarias, sobretodo respetar los aforos que fue el primer problema que desencadenó el regreso.