Reactivan balnearios en NCG con medidas sanitarias

Nuevo Casas Grandes.- A partir del día de ayer se reactivan balnearios, aplicando protocolos sanitarios, una vez que el municipio se encuentra en semáforo amarillo del Covid-19.

Se reactivan Balnearios de éste y del vecino municipio de Casas Grandes, quienes manifestaron a través de sus redes sociales, estar contentos por comunicar a la comunidad que pueden prestar sus servicios de nuevo.

Sin embargo, debido a la contingencia sanitaria, abrieron con algunas restricciones y medidas de seguridad, que pidieron analizar para preservar la salud de todos.

En ese sentido, algunos de los balnearios como las albercas Madero, o Los Mezquites, informaron que la capacidad está reducida comparada a otras fechas, por lo tanto no pueden permitir el acceso de la misma cantidad de gente que en años pasados.

Reciben solamente grupos menores de 10 personas por palapa para evitar aglomeraciones.

El acceso debe ser completamente en orden, respetando la sana distancia entre cada persona.

Y se recomienda asistir con los elementos necesarios para el lavado de manos y evitar lo más posible el contacto con los demás usuarios del lugar.

Haciendo hincapié en respetar la sana distancia, para ello no se permitirá que muevan más mesas de las necesarias para sus respectivos grupos de personas.

El día de ayer comenzaron a operar con un horario de 9 de la mañana a 7 de la tarde, en el caso de los Mezquites, con una cuota de entrada de 50 pesos por persona, los niños pagan igual.

Aunado a ello, los encargados de dicho balneario, señalan que no hacen reservaciones de lugar, no se pueden apartar más mesas de las que necesiten. A las personas que no respeten los lineamientos de seguridad, se les pedirá que se retiren de las instalaciones.

"Nuestra responsabilidad no es cuidar a sus niños, les pedimos que por favor tengan cuidado y estén siempre pendientes", expresaron en su anuncio.

Con la apertura de este tipo de lugares, como los Balnearios, se espera un aumento de movilidad, por lo cual, las autoridades de salud, siguen recomendando no bajar la guardia y mantener las medidas de seguridad como el uso del cubreboca y la sana distancia, con el fin de evitar más contagios de Covid-19 y no regresar a semaforo naranja, o rojo.

Viridiana Chairez Loya/El Diario

vchairez@ncg.diario.com.mx