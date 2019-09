Realiza Corral un vuelo cada dos días

El ejecutivo estatal, Javier Corral Jurado, realiza por lo menos un viaje cada dos días en aeronaves propiedad de Gobierno del Estado, teniendo en promedio 18 vuelos al mes desde que inició su administración en el 2016, según datos proporcionados por la unidad de transparencia de la entidad.

Del primero de enero al 23 de agosto de este año, ha realizado 142 vuelos, de los cuales 57 fueron en helicóptero y el resto (85), en avionetas, estas propiedad del Gobierno del Estado, y que son un Cessna Citation CJ3 con matrícula XC-GDC, un Turbo Commander 1000 y el helicóptero Bell 407 con matrícula XC-CUU.

En el 2018 realizó la cantidad de 218 viajes, es decir 18 por mes, de estos fueron 136 en avionetas y 82 en helicópteros; una cantidad similar tuvo en el 2017 con 211 vuelos, aunque en esta ocasión usó más el helicóptero con 88 viajes y 123 en avionetas.

Al inicio de su administración, en octubre de 2016, utilizó las aeronaves de Gobierno del Estado para realizar 52 viajes durante los primeros tres meses como mandatario estatal, de los cuales 45 fueron en avioneta y siete en helicóptero.

Cabe señalar que las avionetas de gobierno han llevado al mandatario, funcionarios públicos, empresarios, e incluso detenidos a varios puntos del estado, país y algunas localidades de Estados Unidos como El Paso, Dallas, Phoenix y San Antonio, entre otros.

En cuanto a los helicópteros, los viajes han sido locales, sobre todo a poblados de la zona serrana de difícil acceso para las avionetas, como son Guachochi, Bocoyna, Gomarachi y Coyachi, entre otros.





LOS ACOMPAÑANTES DE CORRAL

El gobernador Javier Corral no ha viajado solo, porque regularmente siempre lo acompaña su jefe de escoltas, Juan Manuel Escamilla, y su secretario particular, Francisco Muñoz, y últimamente, Roberto Fuentes, quien también forma parte de la Secretaría Particular.

Sin embargo, gran parte de su gabinete también ha viajado con él, tal es el caso de César Augusto Peniche, Alejandra De la Vega, Jesús Mesta, y en su momento Gustavo Madero y César Jáuregui, entre otros.

Otros que tambien acompañaron al gobernador en vuelos fueron el diputado Miguel La Torre, así como el alcalde de Camargo Arturo Zubía; este último viajó con el mandatario a la ciudad de Toluca el pasado 26 de junio de 2019, pero no regresó con ellos.

En varios viajes a la zona serrana del estado, el gobernador fue acompañado por la presidenta del DIF Estatal, Cinthia Chavirá, y en los recorridos por helicóptero por algunos alcaldes de la región.





QUIEN USA LAS AERONAVES

Varios son los funcionarios de primer nivel quienes también hacen uso de las aeronaves como el fiscal General, César Peniche, Alejandra De la Vega, titular de Economía y Ana Herrera, de la Secretaría del Trabajo.

Asimismo, entre los exfuncionarios estatales que les gustaba viajar en avionetas o helicópteros de gobierno del estado se encuentra la exsecretaria de Desarrollo Municipal, Rocío Reza y el extitular de Salud, Ernesto Ávila.

También elementos de los cuerpos de seguridad como el grupo antisecuestro, utilizan dichas aeronaves para realizar labores específicas de su función; no faltaron los vuelos de rescate en los que acudían personal médico y de emergencias.

Incluso hay algunos gobernadores de otras entidades que fueron beneficiados por estos vehículos aéreos, como se establece en la bitácora del 3 de marzo de 2017.





UTILIZAN AERONAVES OFICIALES COMO TAXI AÉREO

El ejecutivo estatal, Javier Corral, así como varios de sus funcionarios han utilizado las aeronaves oficiales como taxí, debido a que estos han realizado por lo menos 154 viajes sin pasajeros, la mayoría para ir por un servidor público.

Los helicópteros fueron los que más viajes sin pasajeros realizaron, ya que el Bell 429 de matrícula XC-LOP realizó 76 vuelos sólo con el piloto, seguido del Bell 407 de matrícula XC-CUU con 25; de ahí la avioneta Cessna Citation CJ3 cuya matrícula es XC-GDC hizo 15 vuelos destacando los realizados al El Paso, Houston, Guadalajara, Toluca y Phoenix.

La avioneta Cessna T210 hizo las veces de “taxi” en 14 ocasiones y el Turbo Commander en 13; además, este último realizó vuelos por mantenimiento en ocho ocasiones y el primero solamente dos.

El King Air 350 de matrícula XC-CHI fue utilizado para llevar al gobernador y su esposa a Mazatlán el 29 de diciembre de 2016, para después ir por ellos el 2 de enero de 2017; este vehículo aéreo realizó 14 vuelos por mantenimiento y desde el 13 de marzo de 2019 se encuentra en Monterrey. En cuanto a la avioneta Cessna Conquest II cuya matrícula es XC-CJS, inició vuelos de esta administración el 2 de octubre de 2017 con pruebas en tierra y ajuste de motor, posteriormente se realizaron tres vuelos más.

El 20 de diciembre de 2017 realizó un viaje a Monterrey para ir por personal de Fiscalía estatal, de ahí fueron pocos los viajes que realizaron con dicha avioneta, ya que el 17 de mayo de 2018 se hicieron algunas pruebas y el 1 de diciembre del mismo año fue enviado a Querétaro, para el 24 de julio de 2019 se mandó a Toluca y el pasado 21 de agosto regresó a Chihuahua.

En total se realizaron 67 vuelos de las aeronaves de Gobierno del Estado por mantenimiento, de las cuáles la Cessna Citation CJ3 fue enviada varias veces a San Antonio, mientras que otras a Querétaro y Monterrey.