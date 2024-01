Realiza Ivóne Salazar festejo en Aldama

Con la intención de fortalecer la cercanía con la ciudadanía y escuchar de primera mano las inquietudes o situaciones que atraviesan las y los habitantes de Aldama, la diputada Ivón Salazar Morales realizó un festejo con familias del municipio, en el que entregó 170 despensas a personas adultas mayores, con discapacidad y a familias en general, además repartió cientos de juguetes a niñas y niños que ahí se encontraban.

“Me da mucho gusto estar aquí en Aldama y poderles saludar de manera personal, poder compartir un momento con ustedes… estamos aquí a sus órdenes, estamos con la disposición de no solamente de poder compartir y poder platicar, sino también de escuchar cuáles son algunas de las cosas que podemos hacer por ustedes”.

Salazar Morales indicó que por la bajas temperaturas que se registraron al inicio del año no fue posible realizar el evento en el marco del Día de Reyes para no exponer a la población; aquí estamos cumpliendo, trayendo un poquito de alegría a los niños y los vecinos de esta ciudad y de la colonia Villa en Aldama”, expresó. La diputada refrendó su compromiso de ser una aliada y portavoz de la ciudadanía en el Congreso del Estado no sólo para escuchar y compartir sus necesidades sino para gestionar soluciones ante las instancias correspondientes.