Realiza UACJ recorridos virtuales

Ciudad Juárez.- Ante la imposibilidad de recibir a los aspirantes de nuevo ingreso de manera presencial por las restricciones sanitarias a consecuencia del Covid-19, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) recurrió por segunda ocasión a recorridos virtuales para dar a conocer tanto su oferta educativa como las instalaciones de los campus.

La máxima casa de estudios realizó por primera vez el evento “Conoce tu Universidad” de forma virtual el semestre pasado, de agosto-diciembre del 2020, después de que siempre se llevó a cabo de manera presencial. “A partir de la pandemia no quisimos dejar de informar a los estudiantes”, dijo Rocío Ramírez, directora del Departamento de Extensión y Servicios Estudiantiles.

“La verdad me siento un poco mal de no poder ir a conocer la universidad como las generaciones pasadas y llegar en blanco cuando las clases sean presenciales porque no tendré idea de cómo es la escuela, pero a la vez sé que lo hacen por la seguridad de todos nosotros”, dijo Kenia, quien sacó su ficha para la licenciatura de Comercio Exterior.

Los recorridos virtuales se realizan por medio de Microsoft Teams, los enlaces para acceder a los videos con una duración de aproximadamente 30 minutos se encuentran en la página oficial de Facebook de la institución y serán retirados el día 21 de marzo, una vez que concluya la entrega de fichas para el semestre agosto-diciembre del 2021.

En los enlaces se brindan desde indicaciones para los aspirantes de nuevo ingreso al momento de realizar su examen de admisión hasta explicaciones sobre el contenido de las carreras que ofertan cada uno de los campus de la UACJ, con la intención de que tengan una idea del programa a elegir, informó Ramírez.

Sin embargo, algunos aspirantes de nuevo ingreso se muestran renuentes a la nueva modalidad: “No es lo mismo virtual que en persona. Me hubiera gustado ir”, dijo Alexis González, de 17 años, quien se inclinó por la licenciatura en Diseño industrial al sacar su ficha.

El proyecto se realizó a partir del 1 de marzo en coordinación con preparatorias de la ciudad para que los estudiantes recién egresados cuenten con la información necesaria antes de elegir la carrera en que desean aplicar, esto a pesar de que las fichas de solicitud de examen se comenzaron a ofertar desde el 20 de enero.

En cada enlace se brinda información sobre diferentes programas:

–Administración, Negocios y Ciencias de la Salud: http://info.uacj.mx/1v

–Arquitectura, Diseño y Arte:

http://info.uacj.mx/1w

–Ciencias Sociales, Jurídicas y Humanidades: http://info.uacj.mx/1x

–Ingenierías: http://info.uacj.mx/1y

–División Multidisciplinaria de Nuevo Casas Grandes: http://info.uacj.mx/1z

En la División Multidisciplinaria de Cuauhtémoc estará disponible el 8 de marzo a partir de las 10 de la mañana en http://info.uacj.mx/20 (Alejandra Gómez / El Diario)

