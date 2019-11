Realizan misa en honor a exalcalde de Cuauhtémoc

Cuauhtémoc.- Hace unos minutos comenzó la misa de cuerpo presente con la que familiares decidieron despedir el cuerpo de Humberto Pérez Holguin, fallecido la madrugada de este jueves por un infarto cardiaco.

Al evento se dieron cita personalidades como el Gobernador del Estado Javier Corral Jurado, la alcaldesa de Chihuahua María Eugenia Campos Galván y el Secretario de Hacienda Arturo Fuentes Vélez entre otros funcionarios del Gobierno del Estado.

Así mismo, asistieron representantes de la iniciativa privada, luchadores sociales y representantes de la sociedad civil, quienes junto con compañeros de su gabinete, acudieron a la iglesia SAN Martin para dar el último adiós al que fuera Sub Secretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado.

A decisión de los familiares no se definió realizar un homenaje póstumo en la Sala de Cabildos ni un traslado para la sepultura en alguno de los panteones, sino la cremación.

La iglesia San Martin tiene una importancia especial para la familia Pérez, ya que además de estar ubicada frente a la casa de su padre Humberto Pérez Mendoza, fue el lugar de ordenación de su hermano.

Finalmente, con las muestras de cariño de los presentes, concluirá la despedida al ex alcalde de Cuauhtémoc del periodo 2016 -2018