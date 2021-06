Realizan paro de labores repartidores de cerveza

Omar Morales / El Diario de Juárez / Algunos de los empleados que participaron en la protesta

Ciudad Juárez— Repartidores de la cervecera Heineken realizaron ayer un paro de labores para reclamar a los directivos de la empresa la falta de pago de horas extras, por lo que no entregaron el producto en tiendas de la ciudad.

Emmanuel Frías, uno de los trabajadores de la compañía que maneja cinco marcas de la bebida, dijo que el malestar se debe a que pasan horas en el almacén mientras esperan la entrega de mercancía y esto ocasiona que sus labores se retrasen al menos cinco horas.

Detalló que inician su turno a las 7:00 de la mañana, pero debido a la falta de personal en el almacén, salen a repartir hasta las 12:00, con lo cual su horario se extiende a 14 o 15 horas.

“Esto es por la falta de gente en el almacén porque no quieren contratar más personal, para repartir tendríamos que salir máximo a las 9:00 de la mañana, nosotros tenemos que terminar la recarga que nos tienen, eso es exceso de trabajo, estamos trabajando de 14 a 15 horas, no tenemos transporte para los que vivimos lejos y no nos pagan extras”, agregó.

Son unos 150 empleados los que se encuentran en esta situación, que son el total de los repartidores, indicaron.

Tras el paro laboral, comentaron que la empresa les pidió plazo para el primero de julio para resolver la situación, sin embargo aseguran que mientras tanto no realizarán el trabajo. Los camiones permanecieron ayer detenidos en el exterior de la empresa, ubicada en el Paseo de la Victoria.

El Diario buscó la postura de la empresa sin embargo los guardias que resguardan el lugar no permitieron el acceso ni que los trabajadores se entrevistaran con los medios de comunicación. Grupo Heineken, que anteriormente era Cuauhtémoc-Moctezuma, distribuye las marcas Tecate roja, Tecate azul, Amstel, XX Lager y la Heineken, anotaron los empleados.