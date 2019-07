Realizarán tarahumaras 'marcha del hambre' el 15 de julio

Chihuahua.- Después de que varios gobernadores indígenas de la Sierra Tarahumara suspedieran la marcha del hambre programada para el 17 de junio, para darle una prórroga al delegado del Bienestar Juan Carlos Loera para incluirlos en los programas del campo, el tiempo se agota, pues fue reprogramada para el próximo 15 de julio, dio a conocer el gobernador raramuri, Isidro Rodríguez Martínez, coordinador de la marcha. Lo anterior tras la desesperación de los rarámuris ante la falta de apoyos, la discriminacion , el abandono del gobierno y la falta de trabajo, por lo que cientos de indígenas acudirán a Creel para manifestarse.

En este sentido, piden al presidente de México Andrés Manuel López Obrador resolver el principal problema de los indigenas, que es la falta de trabajo en las comunidades de la sierra y se les incorpore en los programas, sembrando vida, crédito al ganado a la palabra, fertilizantes y vivienda.

El gobernador Isisdro Rodríguez, señaló que en la pasada reunión con el funcionario federal de la Secretaría del Bienestar, les dijo que el estado no estaba incluido para el programa de Sembrando vida, que es semilla para sembrar árboles.

La postura de los indigenas, por lo anterior es, primero, que no están de acuerdo sobre la falta de este programa; segundo, que no votaron por el funcionario; tercero, todos lor días escuchan al presidente y siempre dice que primero los más pobres; y cuarto, nunca ha dicho que los raramuris de Chihuahua quedarán fuera de los programas. Señaló que buscaran una reunión con el delegado Loera para revisar si entrarán a los programas de apoyo, y si no se resuelve en estos días, volverán a la sierra para organizar la marcha que se realizará el próximo lunes 15 de julio, "porque parece que los funcionarios federales no quiere resolver el problema de la falta de trabajo en la sierra".

Aclaró que se hizo una tregua pedida por el funcionario, a la cuál se accedió, pero a la fecha no se ha visto nada de apoyos para los indígenas de Chihuahua, por lo tanto ya no se pospondrá más y la fecha fatal es en más de una semana, la marcha no es para pedir comida y cobijas, es para solicitar trabajo y mejores condiciones en las comunidades de la Sierra Tarahumara.