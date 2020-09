Reanudan misas a partir de mañana

El Diario

Después de casi seis meses de que fueron suspendidas, mañana domingo se reanudan las ceremonias de misa en los templos católicos de Ciudad Juárez, luego de que el semáforo sanitario pasó de color naranja al amarillo.

La suspensión de los servicios de la Iglesia Católica en esta frontera se inició el pasado 18 de marzo, por instrucciones del obispo de la Diócesis, José Guadalupe Torres Campos y en seguimiento a las recomendaciones emitidas por la Secretaría de Salud, ante la contingencia sanitaria por el Covid-19.

Los templos ya estaban abiertos desde el lunes 22 de junio para la oración personal de los fieles, pero no había ningún tipo de ceremonia durante la semana.

Ahora, al cambiar el semáforo sanitario y que se autorizó por el Sector Salud la reapertura de templos, las misas se reanudan desde este domingo 6 de septiembre, a lo que el obispo Torres Campos recomendó a los feligreses estar atentos a las indicaciones que cada parroquia ofrezca para poder participar en la eucaristía.

“El 18 de marzo, en comunión con el presbiterio, tome la difícil decisión de cerrar los templos de nuestra diócesis, con la intención de colaborar responsablemente, en la medida de lo posible, en la contención de la transmisión del virus que ha estado provocando la enfermedad de Covid-19”, expresa el obispo en un escrito dirigido a los católicos.

“Ahora estamos en la posibilidad de retomar gradualmente nuestra vida eclesial”, indica el presbítero, quien comenta que, en el sistema de semaforización, el color amarillo significa riesgo moderado de contagio, por lo que no se debe bajar la guardia en el cuidado de la salud.

A principios de la semana, cuando se anunció el cambio de semáforo sanitario y la reapertura de templos, se dijo que será con el 30 por ciento de su aforo, a lo que el obispo José Guadalupe Torres aclaró a los católicos que esta situación hace que no todos puedan acudir a misa el domingo, por lo que recomendó acudir a misa entre semana, como si fuera domingo.

Asimismo, el obispo pidió que quienes no estén en condiciones de acudir al templo no lo hagan, lo cual no será pecado, y si deciden quedarse en casa, que sigan escuchando la eucaristía en los medios de comunicación.

De acuerdo con los protocolos que ya tiene listos las Iglesia Católica, antes de reabrir los templos se capacitó a las personas que ayudarán en orientar a los feligreses, tarea que se estuvo haciendo por parte de los sacerdotes de las 77 parroquias.

La capacitación incluyó entre otros aspectos tener en cuenta que no pueden entrar a los templos las personas que estuvieron en contacto con un enfermo diagnosticado de Covid-19 o que tenga alguno de los siguientes padecimientos: diabetes, hipertensión, problemas respiratorios, gripa, o la persona es mayor de 60 años de edad, o bien, si es mujer embarazada.

Asimismo, pedir a los fieles usar cubrebocas y antes de entrar tomarle la temperatura; si es mayor a 37.5 grados centígrados pedirle regresar a casa.

También proporcionar gel antibacterial para las manos, así como indicar el lugar que ocupará durante la celebración y después de cada eucaristía se va a también a sanitizar el templo, como se hará antes de la celebración.

Los auxiliares en cada templo deben recordarle a la feligresía que en el momento de la paz y durante toda la celebración evitar el saludo con contacto físico y expresar el deseo de paz respetando la sana distancia.

En los templos están marcados desde hace meses con líneas amarillas, los espacios en una distancia metro y medio entre persona y persona, también las bancas de las iglesias están señaladas en donde se deben sentar las personas que van a misa.

Asimismo, seguir las indicaciones al momento de la comunión y una salida ordenada del templo.