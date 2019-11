Rebasa a panteón violencia en Juárez

Ciudad Juárez.- Los altos índices de violencia en Ciudad Juárez terminaron con la vida útil del panteón municipal y de su fosa común.

Juan Carlos Olivas, titular de la Dirección de Limpia del Ayuntamiento, de la que depende el Departamento de Panteones Municipales, explica que el cementerio, en el kilómetro 29 de la Carretera Panamericana, el cual consta de 45 hectáreas, sólo cuenta ya con dos jardines disponibles para unas 5 mil fosas.

"Le quedan como dos años de vida", estima en entrevista.

De los dos jardines destinados a fosa común (de cadáveres no reclamados), sólo queda espacio para sepultar entre 400 y 500 cuerpos.

Hasta octubre pasado, sumaban 2 mil 700 los cadáveres enterrados en esa área.

En el 2008, cuando comenzó a subir la violencia en Ciudad Juárez, se registraron mil 570 homicidios; al año siguiente, sumaron 2 mil 539, y para 2010, se alcanzaron 3 mil 57 asesinatos, el más alto, de acuerdo con estadística de la Fiscalía General del Estado.

"En ese periodo fue cuando creció más el panteón", asegura Olivas.

En 2018 hubo mil 245 homicidios en la ciudad, y de enero al 24 de octubre mil 222.

"Los que llegan al panteón San Rafael no exclusivamente son muertos por algún tipo de violencia, entran también por fallecimiento natural", señala.

Hasta ahora, en el cementerio, que comenzó a operar en 1995, hay 40 mil 915 adultos sepultados en 19 jardines y 13 mil 717 menores en 10 de estos. Según Olivas, en promedio se realizan unas ocho inhumaciones diarias.

Además del San Rafael, en Ciudad Juárez operan otros dos cementerios municipales: Chaveña y Colinas, los cuales ya se encuentran saturados, por lo que sólo se permiten segundas inhumaciones en las mismas fosas.

La ciudad cuenta además con otros 13 cementerios, entre privados y ejidales.

Ante la saturación del último panteón público, las autoridades analizan abrir otro camposanto o ampliar el mismo en otras 45 hectáreas.

También prevén destinar otra área para los cuerpos no reclamados, los cuales, según medidas de la Dirección de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado, deben contar con análisis dactilares o lofoscópicos, odontológicos, antropométricos, perfil genético y fotografías, en caso de una posterior reclamación de sus familiares o investigación del MP.