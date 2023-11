Rebasan los mil muertos con racha de homicidios

Staff / El Diario de Juárez / Ayer, elementos del Ejército vigilaban una escena del crimen

Ciudad Juárez.- A 56 días de que termine 2023, la cifra de víctimas de homicidio doloso rebasó la cantidad de mil, tras un final de octubre e inicio de noviembre marcado por la alerta de las autoridades ante un repunte de ataques armados entre grupos criminales.

El inicio de noviembre, a su vez, ha sido el más violento registrado en cualquiera de los 10 meses anteriores, con 30 asesinatos, la mayoría por arma de fuego, en medio de un presunto conflicto entre grupos criminales que operan en esta frontera por “reacomodos”, de acuerdo con información de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Mil 8 personas han sido asesinadas hasta el momento, una cantidad que se alcanzó en 2022 hasta finales de noviembre, aunque también a mediados de septiembre en 2021, según el seguimiento periodístico.

El día que marcó el millar de víctimas fue el viernes 3 de noviembre, en que se registraron 11 personas asesinadas.

Ese día se reportó el hallazgo de un cadáver cerca de la carretera Panamericana y Libramiento Oriente, además de un ataque contra dos hombres en el fraccionamiento Puente Bravo y otro contra un hombre en la colonia Morelos III.

Hasta el momento, la Fiscalía de Distrito Zona Norte no ha reportado la detención de ninguna persona involucrada con estos hechos, aunque la Secretaría de Seguridad Pública Municipal dio a conocer el sábado información sobre la detención de Mario Daniel C. C., por su presunta responsabilidad en el homicidio con arma blanca y a golpes en contra de un hombre en el fraccionamiento Riberas del Bravo, ocurrido también el viernes.

Fue en el cruce de las calles Rivera del Peñal y Rivera del Cañón donde fue detenido el presunto responsable, tras considerar que cumplía con las características descritas por testigos de la escena del crimen, y por desobediencia y resistencia de particulares. Al corte de esta edición, el Tribunal Superior de Justicia no ofreció detalles sobre la situación jurídica de C. C.

Ese mismo día, las labores de inteligencia interinstitucional derivadas de la estrategia de seguridad Unidos por Juárez (coordinada por el Ejército Mexicano) permitieron conocer que los grupos delictivos se enfrentarían, por lo que se pidió a la ciudadanía denunciar cualquier actividad sospechosa o ilícita que presencien. El 3 de noviembre cerró con 11 homicidios.

Durante el año, los ataques entre grupos criminales han sido dados a conocer por autoridades desde el orden municipal hasta el estatal, quienes han expuesto que se trata desde muertes por riñas internas ante los relevos en los mandos de las estructuras criminales hasta peleas por el control de plazas por la venta de drogas o por el tráfico de personas, mayormente migrantes, que pasan por Ciudad Juárez en su camino hacia Estados Unidos.

De los asesinatos de los primeros días de noviembre, autoridades como la Policía Municipal y el mismo alcalde, Cruz Pérez Cuéllar, aseguraron que se trataba de un conflicto por la venta, compra y distribución de metanfetaminas del tipo llamado “cristal” en territorio juarense.

El titular de Seguridad Pública Municipal, César Omar Muñoz Morales, dijo que según la información proporcionada por la Fiscalía muchas de las víctimas mortales no eran narcomenudistas, sino consumidores de la droga.