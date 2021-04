Rebasan presas de la región vida útil

Agencias

Delicias.- Ayer en el Comité Hidraúlico pidieron representantes de los Módulos y presidentes de las SRL, apoyo para revisar el estado en el que se encuentra la infraestructura de las presas del Distrito 005, debido a que la vida útil de las mismas está rebasada, así lo dio a conocer Fidel Carrasco Ruiz, presidente de la SRL Unidad Conchos.

Además agregó que se tiene la inquietud por los temblores que se han registrado en la región, ya que no se ha tomado en consideración el posible daño que les pudo haber ocasionado a los embalses.

Así mismo en la misma reunión se habló de dos festejos próximos a realizar que se están programando, uno para el 12 de mayo para el 80 Aniversario del Distrito de Riego 005 y otro del 30 Aniversario de la transferencia de los Módulos.

Con respecto al estudio técnico, el director local de la Conagua Chihuahua, dijo que todo está muy bien, ya que el plan de riego va avanzando como era lo esperado, sobre la petición que relizaron los representantes señaló:

“Se considera en cuestión del asolve, las presas están trabajando bien en ese sentido la capacidad de asolve no limita la funcionalidad de las presas, sin embargo, la inquietud que tienen ellos es con respecto a la parte estructural, se va a revisar, me llevo un planteamiento que me acaban de entregar, se propondrá a la Ciudad de México que venga el consultivo técnico para que revise”, dijo.

Agregó que hay una inquietud, sin embargo, la Conagua considera que están bien las presas, sin riesgo, pero se tratará de revisar para quitar esa preocupación, concluyó.