Recaudadora de rentas se registra como precandidata a diputada federal

Cortesía

Ciudad Juárez.- Laura Marín Franco, actual titular de la oficina de Recaudación de Rentas en Ciudad Juárez se registró este lunes como precandidata a diputada federal del distrito IV por el Partido Acción Nacional, informó.

Su compañera de fórmula será la también panista y ex secretaria de Promoción Política de la Mujer Elizabeth Jurado, al registro acudió acompañada de César Jáuregui Robles ex Senador de la República y ex Secretario General de Gobierno del Estado, así como de uis Flores Santillán asesor jurídico.

"Estoy muy contenta con el registro, tengo confianza en que la comisión nacional evaluará la trayectoria de las aspirantes, la experiencia legislativa, las iniciativas presentadas en el Congreso Local, como el feminicidio, sexting, decomiso de armas, protocolo alba y la cercanía con los ciudadanos ", mencionó la también ex diputada local.