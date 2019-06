Rechaza AMLO que GN deba evitar cruce de migrantes a EU

Chihuahua.- Mientras en Ciudad Juárez elementos de la Guardia Nacional detienen y persiguen a los migrantes que intentan cruzar el río Bravo para entregarse a la Patrulla Fronteriza de EU, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que esa sea la tarea enconmendada.

Negó que México haya puesto un 'muro' de 15 mil agentes en las fronteras con esa corporación al impedir el ingreso al país pero también que lleguen a Estados Unidos.

Durante la conferencia mañanera se le cuestionó si ya se impedía el ingreso de los centroamericanos al país ahora por qué evitar que lleguen al vecino país, en parte por militares en activo que están apoyando a la Guardia Nacional.

“No es así. Es más que nada regular la entrada en el sur, si se dieron estos casos no es esa la instrución que tienen, no es hacer esa labor, es un trabajo que en todo caso le corresponde a los agentes de Migración, no al Ejército, pero pudo haber sucedio, sin embargo, no es ese el propósito”, dijo el mandatario.

Aclaró que no existe ninguna orden y que se va a revisar la situación para que no suceda más, pues esa no es la función, ya que lo que se trata es evitar, respetando derechos, que aumente el flujo migratorio.

También se le cuestionó cuál fue el delito que cometieron las personas que intentaron cruzar el río Bravo para llegar a territorio estadounidense, a lo que AMLO se comprometió a revisar la actuación de los militares y elementos de la Guardia Nacional.

“Nosotros estamos cumpliendo un compromiso que hicimos de identificar en la frontera sur, de hacer un registro de todos los que ingresan al país; eso es un asunto legal, lo estamos llevando a cabo, y al mismo tiempo estamos apostando a dar opciones a los migrantes en sus lugares de origen y en México (...) y cuidando que no se estén violando los derechos humanos”, manifestó.

El fin de semana pasado fueron captados elementos federales deteniendo y hasta persiguiendo a personas en el río Bravo, acción que en un caso representó separar a una familia.