Rechaza Congreso a candidata de Corral

Chihuahua.- Los diputados locales rechazaron a Irma Villanueva Nájera, considerada la candidata del gobernador Javier Corral por ser la actual titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Fiscalía General del Estado, al votar la terna de aspirantes a presidir la Comisión Estatal de Derechos Humanos, decisión que tuvo que posponerse para hoy.

En una primera ronda, Villanueva obtuvo sólo 9 votos a favor, de los cuales perdió 4 en el segundo intento por sacar el nombramiento.

En dos rondas de votación los diputados del Congreso del Estado no lograron alcanzar en la sesión de este jueves, la mayoría calificada de 22 votos para elegir al nuevo presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), por lo que se tomó la decisión de devolver a la Junta de Coordinación Política la conformación de una nueva terna.





Aun cuando el maestro e investigador Carlos Gutiérrez Casas obtuvo en ambas rondas 18 votos de respaldo, quedando Karla Ivette Gutiérrez Isla e Irma Villanueva Nájera con cinco sufragios respectivamente, según establece el Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias del Poder Legislativo, dos de los aspirantes quedaron eliminados.

El artículo 137 del referido reglamento refiere textualmente que: “Las votaciones para elección de funcionarios a que se refieren las fracciones XV y XXVII del artículo 64 de la Constitución que requieran de la aprobación de las dos terceras partes de los integrantes de la legislatura o de mayoría calificada, por así ordenarse expresamente, podrán someterse a consideración de la Asamblea hasta por dos ocasiones en una misma sesión.

Y continua: “Si es que de la votación primaria no se alcanza el resultado que previene la Ley. Si en la segunda ronda aún no se lograre la votación requerida, se considerará rechazado el asunto. Tratándose de ternas de candidatos que no alcanzaron la votación señalada en los párrafos anteriores de este artículo, el Congreso la devolverá para el efecto de que se integre una nueva terna, de la cual deberá surgir el nombramiento. La nueva terna deberá estar integrada, por lo menos, con dos candidatos diferentes a los que integraban la terna anterior”, establece.

Fue el diputado Misael Máynez quien subió en la sesión del Pleno de legisladores, la terna previamente acordada por las distintas fuerzas parlamentarias.

En la primera ronda de votación que fue secreta mediante cédula depositada en urna transparente, Carlos Gutiérrez repuntó con 18 votos, Irma Villanueva con 9 y Karla Gutiérrez con 5. Se presentó una abstención.

En esta ronda, de acuerdo con algunos legisladores que revelaron el sentido de su voto, Gutiérrez obtuvo el respaldo de Morena, Encuentro Social, Partido Verde, Nueva Alianza, Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano; mientras que la bancada del PAN se dividió entre Villanueva y Gutiérrez.

El presidente del Congreso, Jesús Villarreal decretó entonces un breve receso para que las fuerzas parlamentarias del PAN, Morena, PRI, PES, Panal, PT y Movimiento Ciudadano discutieran para llegar a un consenso, pero no fue así.

Los legisladores de las distintas bancadas se levantaban de sus curules e iban a la de sus compañeros.

En la segunda ronda, Carlos Gutiérrez obtuvo los mismos 18 votos de los opositores al PAN, al igual que Karla Ivette Gutiérrez con cinco; sin embargo, la comisionada con licencia de Atención a Víctimas, Irma Villanueva registró cinco sufragios (perdió cuatro) y se contabilizaron cinco votos nulos.

Ante ello se volvió a decretar un tercer receso para que la Jucopo conforme la nueva terna, misma que se someterá hoy viernes a las 10:30 horas, al reanudarse la sesión ordinaria.

Será el próximo lunes 15 de abril, cuando según la convocatoria, deberá rendir protesta el nuevo titular de la CEDH.

Extraoficialmente se manejó que la terna que se presente estará integrada por Néstor Manuel Armendáriz Loya, Flor Karina Cuevas Vázquez y Carlos Gutiérrez Casas.