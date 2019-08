Rechaza juez petición de Fiscalía de declarar a Duarte prófugo

Chihuahua.- Un juzgado local determinó que la autoridad debe agotar las instancias para notificar a Sixto Duarte y poderle formular imputación.

Eso luego de que la Fiscalía del Estado pedía declararlo prófugo de la justicia por no acudir a una cita este viernes, sin embargo la juez Karla Otero consideró que no puede decirse que se sutrae de la justicia cuando ni siquiera de le ha indicado de que se le acusa.

La audiencia de hoyse quedó en el debate de la correcta notificación contra Duarte Jáquez, hermano del ex gobernador César Duarte.

Se comprobó que fue notificado, pero el citado informó que no podría acudir por una situación de salud por lo que esperarán a nuevas notificaciones y que se presente a comparecer.