Rechazan candidaturas por inseguridad

Ciudad Juárez— Contrario al escenario sin riesgo de inseguridad para el proceso electoral 2021 que ayer dijo que existe para Chihuahua el presidente de la república, partidos señalaron que hay regiones en las que incluso actores políticos han recibido amenazas sobre todo en los municipios serranos del estado.

El Partido Encuentro Solidario (PES) y Morena señalaron que personajes que buscaban cargos de elección popular o que fueron buscados por las dirigencias para el mismo efecto declinaron su participación por temor al crimen organizado.

“Nosotros tenemos una estructura en 45 municipios del estado, y al resto de manera puntual y directa no hemos llegado no por falta de voluntad: no hemos llegado porque no hay condiciones de seguridad e incluso a algunos ciudadanos a los que hemos invitado a participar, textualmente nos han dicho al día siguiente que recibieron la amenaza del crimen organizado, de que si participaban en este proceso sus vida corría peligro”, señaló el dirigente estatal del PES, David Medina.

El líder de Morena en el estado, Martín Chaparro, expuso también que hay compañeros de partido que no quieren participar en algunos municipios porque sienten que no hay las condiciones de seguridad para contender.

“Y no es que temamos riesgo, es que más bien tenemos antecedentes, como el caso del doctor Godínez, que recibió un ataque armado una vez que fue electo”, señaló.

Por su parte, Medina mencionó que, en la etapa de construcción del partido, “nos hemos topado en algunas zonas del estado la imposibilidad de llegar justamente por la violencia en esas regiones, por el control que el crimen organizado tiene en muchas zonas del estado”.

“Por más que quieran ocultarlo las autoridades, tienen que reconocer que el tema de seguridad está fuera de control sobre todo en la zona serrana”, abundó. Y mencionó como ejemplo la inseguridad que atraviesan Ignacio Zaragoza, Moris, y Guadalupe y Calvo, donde han tenido expresiones de miedo por parte de militantes.

“Vamos a participar en distritos electorales locales y federales, pero en ayuntamientos vamos a tener que tomar el tema de la seguridad de la gente, sin arriesgar a nadie”, dijo.

Del PRI, el líder estatal Alejandro Domínguez lamentó el reconocimiento que hizo ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador, durante la conferencia de prensa mañanera, sobre las circunstancias de seguridad en el estado.

“El presidente hace un reconocimiento expreso de que no han tenido el talento ni la capacidad para garantizar la seguridad al hablar de que existirán candidatos con riesgo en Chihuahua”, mencionó.

Y dijo que no sólo son candidatos los que están en riesgo, “sino la ciudadanía en general porque tenemos un clima de falta de coordinación que ha hecho que la inseguridad crezca”.

El morenista Martín Chaparro reconoció que el tema de seguridad en el estado no es muy alentador desde el momento en que Javier Corral generó división en las mesas de seguridad con la Federación.

jolmos@redaccion.diario.com.mx