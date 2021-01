Rechazan crédito que amenazaba finanzas

El Diario El Diario

Chihuahua.- El Pleno del Congreso del Estado rechazó ayer la solicitud de crédito a largo plazo que el gobernador Javier Corral pretendía por mil 898 millones de pesos. El dictamen obtuvo 20 votos a favor, una abstención y 12 en contra, entre ellos los de dos diputados panistas, por lo que no logró las dos terceras partes de los legisladores para ser aprobado y fue devuelto a la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública.

Según el Gobierno de Chihuahua, con la solicitud del nuevo préstamo –el cual fue rechazado por la amenaza que representaba para las finanzas estatales– se buscaba realizar obra pública en los 67 municipios.

A puerta cerrada y sin acceso a medios de comunicación e incluso a algunos de los asesores de los diputados, la sesión inició alrededor de las 9:30 horas con la lectura del dictamen.

El presidente de la comisión dictaminadora, el panista Jesús Valenciano, especificó que la capacidad de enfrentar el compromiso se mide en función de la cobertura que tiene la fuente de pago, en este caso el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas

(FAFEF).

De acuerdo con Miguel Ángel Colunga, presidente de la Comisión de Fiscalización, integrante de la dictaminadora y coordinador de la bancada de Morena, el dictamen ya no será retomado por la comisión, además de que, dijo, ve complicado que el Estado vuelva a presentarlo.

“Yo incluso creo que ya no se arriesgarían porque si no tuvieron los 22 votos, ahora perderían más votos”, dijo al finalizar la sesión.

Comentó que sería difícil que se apruebe el dictamen en una segunda presentación, ya que hubo legisladores que a pesar de que votaron a favor de la iniciativa, no estaban de acuerdo con el endeudamiento por parte del Estado.

Colunga Martínez dijo que el tema ya dio lo que tenía que dar por parte del Gobierno estatal.

LA VOTACIÓN

Los diputados que votaron en contra del dictamen –que se retrasó al menos una semana en su comisión– fueron los de Morena, dos independientes que antes formaron parte de la bancada del Partido Encuentro Social y dos panistas.

Los opositores fueron los morenistas Benjamín Carrera Chávez, Francisco Humberto Chávez Herrera, Miguel Ángel Colunga Martínez, Gustavo de la Rosa Hickerson, Leticia Ochoa, Francis Mendoza Berber, Lourdes Valle y Ana Carmen Estrada García.

Además de los panistas Carmen Rocío González Alonso y Jorge Soto Prieto, así como los que formaron parte del PES, hoy desaparecido, Misael Máynez Cano y Marisela Sáenz Moriel.

En tanto que los legisladores que mostraron sus votos a favor fueron Rubén Aguilar Jiménez (PT), Fernando Álvarez Monje (PAN), Omar Bazán Flores (PRI), Georgina Bujanda Ríos (PAN) y Anna Elizabeth Chávez Mata (PRI), René Frías Bencomo (Nueva Alianza), Blanca Gámez Gutiérrez (PAN) y Rosa Isela Gaytán (PRI).

También Alejandro Gloria González (Partido Verde), Patricia Jurado Alonso (PAN), Miguel Latorre Sáenz (PAN), Obed Lara Chávez (PES), Deyanira Ozaeta Díaz (PT), Lorenzo Parga Amado (Movimiento Ciudadano), Rocío Guadalupe Sarmiento (Movimiento Ciudadano), Marisela Terrazas Muñoz (PAN), Jesús Valenciano (PAN), Jesús Velázquez (PRI), Jesús Villarreal Macías (PAN) y Jesús Manuel Vázquez Medina (PAN).

Martha Lemus Gurrola (independiente) no votó, de acuerdo con los registros presentados en las pantallas del Pleno del Congreso.

Una vez presentados los resultados de los sufragios y viendo que el dictamen se tenía que devolver, la sesión siguió su curso con normalidad.

PUNTOS DE VISTA

Afuera del recinto legislativo fueron abordados diversos diputados, quienes dieron a conocer sus puntos de vista sobre el por qué aprobarían o rechazarían la solicitud de préstamo.

Jesús Velázquez, de la bancada priista, dejó en claro que votaría a favor porque había algunas obras inconclusas y que ellos como legisladores no podían ser un obstáculo para que el Gobierno del Estado las llevara a cabo.

“Si nosotros ponemos algún obstáculo, súmele que el Gobierno federal tiene totalmente recortados los presupuestos para el estado tanto en el campo como algunas otras áreas; para mí es muy importante que el préstamo se autorice”, declaró.

Gustavo de la Rosa Hickerson comentó que la fracción morenista no veía que se justificara la urgencia de un nuevo préstamo y que votaría en contra.

Dijo que todas las inversiones del Estado deberían ser de obra pública y en beneficio de la ciudadanía.

Jorge Soto Prieto, panista que votó en contra de la aprobación del crédito, expresó que primero se enriquecería con la discusión entre sus compañeros para poder decidir cómo emitir su sufragio.

Señaló que un voto a favor del endeudamiento tendría consecuencias para los chihuahuenses en el sentido de todo lo que habría que pagar a largo plazo de intereses.

Ana Carmen Estrada, de Morena, comentó que sería un agravio para el estado autorizar el préstamo, razón por la cual votaría en contra junto con sus compañeros de bancada.

La priista Rosa Isela Gaytán declaró que lo que se atendería en obra tiene que ver con 22 municipios gobernados por el tricolor, situación apremiante para apoyar la solicitud de crédito.

Agregó que parte de este recurso era para el combate y la atención de la pandemia del coronavirus, con lo cual justificó el voto.

Alejandro Gloria González, integrante de la comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública –quien aprobó el dictamen previo a que se subiera al Pleno–, dijo que antes de emitir su voto revisaría el documento para ver si era conveniente o no avalarlo.

El diputado por el Partido Verde indicó que había cosas en las que sí estaba de acuerdo y otras en las que no, como que no se especificaba cuál era el uso que le darían al recurso.

Señaló que estaba de acuerdo en que se pudieran liberar recursos comprometidos que hacían falta al Estado.

PREVIO AL RECHAZO

Momentos antes de que fuera sometido a votación el dictamen de la solicitud del crédito, se registró un par de participaciones por parte de tres legisladores locales. Los primeros en tomar la palabra fueron Miguel Ángel Colunga y Benjamín Carrera, ambos de Morena.

El primero expresó que no aprobarían dicha solicitud ya que no era viable seguir endeudando al estado, pues representaba cargar con un saldo por 20 años. Destacó que el rechazo no es un tema de carácter político, sino de hechos y con base en un análisis de la situación de las finanzas estatales.

Destacó que desde el inicio de la actual legislatura la fracción morenista ha insistido en que la política financiera del Ejecutivo llevaría al Estado a una situación insostenible en su economía.

Carrera expresó que los legisladores debían mostrarse a favor del pueblo y no permitir más endeudamiento. Señaló que a Ciudad Juárez no le tocaría ni el 15 por ciento del total de las obras contempladas a desarrollar con el préstamo de mil 898 millones de pesos.

Mencionó que al momento de la votación todos los legisladores portarían cubrebocas, lo que significa que en la calle no podrían verles la cara a los que aprobarían el crédito.

“Algún día tendremos que quitarnos el cubrebocas y la ciudadanía chihuahuense se va a dar cuenta quién votó por más deuda para Chihuahua”, advirtió. La priista Marisela Sáenz Moriel expresó que su voto iría en contra porque a siete meses de concluir la legislatura, se estaba discutiendo otra solicitud del Gobierno del Estado de una deuda más para los chihuahuenses.

Mencionó que se comentaba que para aprobar el crédito a los legisladores se les había dado dinero, además de catalogarlos como sumisos y condescendientes. “Otros opinan que ya está arreglado todo, pasando por alto la voluntad y las verdaderas necesidades del pueblo, pero hoy lo digo fuerte y claro: no todos somos así”, declaró.

La diputada pidió a sus compañeros utilizar los últimos siete meses para encontrar soluciones a los problemas y a no buscar destinar unos cuantos centavos a resolver situaciones de hace cuatro años.

