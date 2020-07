Rechazan cuatro amparos vs Segunda Ruta Troncal en Juárez

Staff / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— De las 19 solicitudes de amparo que presentaron ciudadanos ante los Juzgados de Distrito, contra la ruta troncal del EcoBus por la avenida Tecnológico, solo en cuatro les han contestado, pero rechazando el recurso contra el citado proyecto de transporte, dio a conocer el coordinador jurídico de la asociación ambientalista Árboles en Resistencia, Erick Saláis Ortega.

Como asesor de los amparos, dijo que es claro que los jueces no quieren tomar este caso, aunque el tiempo de respuesta de los otros 15 ya se cumplió, además de que en las solicitudes rechazadas se argumentaron motivos que no ameritan negar el amparo, pues solo son errores de mecanografía, no la esencia de la demanda.

Saláis Ortega dijo que en esos cuatro casos ya recurrieron al recurso de revisión ante el mismo juzgado, instancia que lo turnará al Tribunal Superior.

Erick Saláis dijo que las solicitudes de amparo quedaron radicadas en diferentes distritos, entre ellos en el quinto, el sexto y el séptimo, pero en los casos donde ya contestaron, la respuesta es de rechazo.

Citó como ejemplo la solicitud de amparo presentada por el agrónomo Daniel Delgadillo Díaz, coordinador de Árboles en Resistencia, que quedó en el Juzgado Quinto con el número de expediente 246/2020 y en donde por un error de mecanografía fue rechazada, cuando por cuestiones de sentido común, con solo pedir se corrija una fecha, todo queda bien.

“Desecharon el amparo por una cuestión procesal, un mero trámite, pues lo único que debió hacer el juzgado era solicitar la aclaración de la fecha, pero evidentemente no lo hicieron porque los jueces no quieren agarrar el caso y lo desecharon”.

Por otro lado, en la plataforma digital Change.org se llegó este miércoles a 19 mil 790 firmas de juarenses que se oponen a ese proyecto de transporte y el carril confinado. Se tiene una meta de 25 mil para entregarlas al gobernador como muestra de la inconformidad ciudadana al proyecto, dijo Ricardo Melgoza Ramos, maestro universitario promotor de esta actividad.