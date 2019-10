Rechazan empresarios regularizar ‘chuecos’

Chihuahua— El presidente de Confederación Patronal de la República Mexicana, Federico Baeza Mares, puso en duda el proyecto de país que se busca, debido a la aprobación por parte de la Cámara de Diputados de la regularización de autos “chuecos”.

El dirigente de la Coparmex destacó que se trata de una acción que seguirá ocasionando la baja de credibilidad por parte de inversionistas nacionales y extranjeros, además de las graves afectaciones que provocará al sector automotriz formal.

Lamentó que el Gobierno Federal esté fiscalizando de manera agresiva sólo a un sector de los mexicanos, mientras que a otras partes se les brinda oportunidades hasta de legalizar vehículos de procedencia extranjera, muchos de ellos ingresados al país de manera ilegal.

“La señal que envían es preocupante; fue una “chicanada” por parte de los diputados y eso nos pone a pensar sobre el proyecto de país que queremos, enfocado al respeto de las leyes y al Estado de Derecho”, declaró.

El líder del sindicato patronal dijo que este tipo de decisiones solo provocan más desigualdad y presión social, además de un golpe duro al sector formal que representa la Asociación de Distribuidores de Automotores del estado y de todo el país.

Reiteró que la venta de vehículos “chuecos” seguramente se incrementará en el estado, mientras que los automóviles que se ofertan en agencias o en negocios que pagan impuestos y que generan empleos, seguramente presentarán bajas importantes que pueden poner en riesgo la operación.

“Se va a frenar la venta y eso costará recursos a las empresas formales; es importante que recapaciten y se apoye a la economía formal, a la que paga impuestos y genera empleos”, insistió.

Baeza Mares aseguró que los empresarios se encuentran preocupados y que siguen sin entender el proyecto de país que se construye por parte del gobierno federal y de las Cámaras de diputados y Senadores.

En un sentido similar se había expresado previamente el presidente de AMDA, Víctor Cruz Fierro, quien señaló en la víspera de la discusión del tema que un censo de autos irregulares con motivos de seguridad, no cumpliría con ese fin, ya que quien delinque en ese tipo de autos no acude al llamado de la Secretaría de Seguridad, quien además, no está facultada para hacerlo.

Asimismo se pronunció en contra de una nueva regularización de automotores internados de manera irregular al país.

El empresario dijo que el tema de una regularización de autos irregulares no tiene más fin que el político, aun y cuando no es bueno, porque lo único que generará es que se introduzcan más unidades al país de manera irregular.

Convocó a quien va a adquirir un auto usado a que “no compre un problema” y no se meta al mercado de vehículos ilegales.

Hay muchos autos de procedencia ilegal que a simple vista se puede ver en perfectas condiciones, pero la realidad es que cuando se lleva a los talleres, son unidades con muchos problemas mecánicos y de seguridad.

El rechazo del sector privado se dio luego de que se conociera una reserva para modificar la Ley de Ingresos Federal 2020, que abre la puerta a una eventual regularización de automóviles de procedencia extranjera ingresados ilegalmente al país.

Los diputados federales del norte del país como Teresita de Jesús Vargas Meraz, Eraclio “Yaco” Rodríguez, Francisco Villareal y otros legisladores fueron quienes propusieron y lograron la reserva que permitirá la legalización de autos extranjeros.

La diputada federal juarense Vargas Meraz expuso en tribuna que se logró adicionar la disposición transitoria Decimo Quinta a la Ley de Ingresos del ejercicio fiscal 2020, que permitirá al Congreso de la Unión establecer una solución de manera adecuada sobre la estancia de los vehículos ilegales en el norte. La propuesta radicó en adicionar una reserva en la Ley de Ingresos 2020 para que los ciudadanos poseedores de un auto “chocolate”, puedan regularizarlo a la brevedad y de manera económica y accesible.

La disposición transitoria, establece que después de 8 meses de entrar en vigor la Ley de Ingresos, la Cámara de Diputados tendrá que hacer las modificaciones a las leyes y ordenamientos para hacer más fácil y económico el trámite de regularización.

Al exponer en tribuna y acompañada por legisladores de la frontera norte Vargas señaló que el ingreso, adquisición y uso de los automóviles “chocolates” es una problemática social enfocada principalmente en el norte del país.

“Para muchos en el norte del país, su coche chocolate, es lo único que tienen, no porque les guste vivir en la ilegalidad, sino porque es para lo que alcanza”, dijo.

Adquieren esos automóviles siempre teniendo las intención de poseer la manera económica y tener el apoyo de las autoridades correspondientes para regularizarlo y así no vivir con la angustia de que en algún momento por la vía legal sea despojado de su vehículo, añadió.

La reserva a la ley, fue aprobada por 316 votos, y se considera reserva porque se hizo sobre el dictamen de la misma Ley de Ingresos 2020.

Finalmente la legisladora federal del Distrito 2, con cabecera en Ciudad Juárez, indicó que este logro ha sido resultado de un proceso largo que inició en el mes de marzo de este año cuando se logró una prórroga a la importación de vehículos usados, que vence este próximo mes de diciembre.