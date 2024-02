Recibe EU a diario entre 500 y 700 migrantes

Archivo / El Diario de Juárez / Migrantes en espera de entregarse a los agentes de la Patrulla Fronteriza del Sector El Paso

Ciudad Juárez.- Estados Unidos recibe actualmente entre 500 a 700 personas migrantes al día a través del Sector El Paso, tanto en los puertos de entrada como de manera irregular, informó Luis Miranda, subsecretario adjunto principal de Comunicaciones del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés).

“En diciembre vimos un volumen bastante alto y esto se ha reducido en las últimas semanas, hemos visto reducciones y buena colaboración con nuestros socios en México… y otros países de la región”, dijo el funcionario federal a través de una conferencia telefónica.

De acuerdo con la Patrulla Fronteriza el promedio diario de cruces irregulares a lo largo del sector que abarca cerca de 432 kilómetros de la frontera entre Nuevo México y Texas con Chihuahua –desde Lordsburg, New México, hasta Fort Hancock, Texas–, fue de mil 095, mientras que durante la última semana sus agentes han encontrado en promedio a 540 migrantes que cruzaron la frontera de manera irregular cada día.

“En El Paso por lo general hemos visto un flujo consistente, queremos que la gente esté esperando y buscando esperar las citas por CBP One o que busquen los procesos de libertad condicional, no tienen que estar cruzando ilegalmente, que no lo hagan”, dijo Miranda.

Destacó que desde mayo más de 500 mil personas, incluyendo casi 80 mil que formaban parte de un grupo familiar fueron expulsadas a México o deportadas hasta sus países, por lo cual indicó que los rumores de los traficantes de personas sobre que las familias no son devueltas son falsos, por lo que la mayoría de las personas que han entrado ilegalmente a los Estados Unidos ya han sido sacadas del país, tras ser procesadas.

El subsecretario adjunto principal de Comunicaciones recordó que el gobierno de Estados Unidos otorga diariamente a los migrantes mil 450 citas por medio de la aplicación móvil CBP One, para poder ingresar bajo un proceso legal a través de alguno de los ocho puertos fronterizos asignados, y explicó que al cruzar la frontera bajo un proceso ordenando es posible recibir un parole humanitario, con el cual la persona sería elegible para un permiso de trabajo por dos años, mientras lleva un proceso de remoción a largo plazo.

En cambio, cuando el ingreso es irregular la persona puede ser deportada y si permanece en Estados Unidos será bajo un proceso defensivo a la deportación, además de no ser elegible para un permiso de trabajo.

Sin embargo, aclaró que CBP One “no es una aplicación de asilo”, sino una herramienta para pedir una cita para llegar a un puerto de entrada de manera ordenada y segura, sin garantizar la entrada, ningún tipo de estatus ni el asilo. (Hérika Martínez Prado)

hmartinez@redaccion.diario.com.mx