Reclama Cuauhtémoc por cero inversión en Mando Único

Cuauhtémoc.- A pocas semanas de presentarse el informe anual de gobierno, el presidente Carlos Tena Nevárez retomó el tema de la diferencia con el Gobierno del Estado en torno al Mando Único Policial, en donde se destacó que desde hace tres años no se ha tenido “un peso” de inversión por parte del Gobierno estatal en materia de seguridad para esta figura.

“Seguimos sin quitar el dedo del renglón, vamos a decirle (al gobernador Javier Corral) que necesitamos más apoyo. Hay muchos temas que tenemos que sacar adelante, como el tema del Relleno Sanitario”, mencionó el edil, y agregó el drenaje y alcantarillado como temas importantes que deben tener una mayor inversión proporcional a los 200 millones de pesos que se anunció en el Plan Estatal de Inversión.

Tena Nevárez equiparó la actual administración estatal con el gobierno de César Duarte al citar: “La verdad es poca (inversión) para lo que merece Cuauhtémoc, que ya tiene 5 años y ya con este 6 muy rezagado y muy abandonado por los gobiernos estatales”, y añadió que hay “diabólicas voces” que le malaconsejan al actual mandatario estatal sobre el tema de inversión.

En el tema de seguridad, se retomó el discurso por parte del Gobierno local de señalar los resultados del Mando Único como fallidos en Cuauhtémoc, y destacó los últimos incidentes, como el ocurrido en los puentes de entrada este y salida oeste de la ciudad como eventos que no se habían presentado en esta ciudad.

“Estamos perdidos en materia de seguridad, no hay una estrategia, y la que hay es muy pobre. Ustedes han visto que eventos violentos que no se veían en nuestro municipio están escalando esa violencia en sus ajustes de cuentas, y no vemos que la autoridad estatal haga mucho”, mencionó el alcalde, y reiteró que para la seguridad de Cuauhtémoc, actualmente en manos del Gobierno Estatal, no se ha tenido inversión.

“Ya en los tres años no se le ha invertido absolutamente un peso, entonces hay mucho que hacer en este tema”, destacó el alcalde, quien buscará, junto con empresarios de Cuauhtémoc, un acercamiento con el gobernador para hacerle una petición de reflexionar y reasignar mayores recursos para este municipio.