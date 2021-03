Reclaman violencia y revictimización en Delicias

Delicias– Un grupo de mujeres se manifestó ayer en los juzgados penales exigiendo justicia hacia ellas, ya que acusan que hay violencia institucional y “revictimización de las familias que han sufrido violencia”

“Venimos a solicitar justicia para que no haya tanta violencia aquí en Delicias, ya que cuando la hay todos los implicados salen libres y nadie hace su trabajo como debe de ser, ni el gobernador, ni el Presidente de la República, ni los servidores públicos, ya que como tales deben hacer su labor”. Dijo María Esther Vázquez, una de las manifestantes.

Con mantas que tenían leyendas como “No hay justicia para víctimas de violencia familiar en Chihuahua, la Fiscalía no te ayuda, estamos solas” y “Violencia institucional, revictimización de las familias víctimas de violencia familiar”, las mujeres se plantaron afuera de los juzgados.

María Esther Vázquez destacó que “Delicias es una ciudad chica y ya tenemos casos de muertes de mujeres y eso es violencia, además de que también tenemos abusos sexuales y feminicidios”.

Por su parte Norma Carbajal, dijo que “la violencia institucional es que sufren violencia intrafamiliar y todavía van a pedir apoyo al Ministerio Público y muchas veces batallan, ya que no les quieren recibir las denuncias, les dan maltrato y no las orientan sobre los derechos que tienen, “y todavía nos dicen que no podemos hacer justicia por nosotras mismas”.

Resaltó Carbajal que el estado de Chihuahua ocupa el segundo lugar en casos de feminicidio. “Tenemos el homicidio de Salma y se tiene que escuchar la voz. En el Día Internacional de la Mujer nos felicitan. No queremos que nos feliciten, queremos que nos ayuden con los derechos, ya que esta es una manifestación pacífica en donde buscamos que se escuche la voz de las mujeres y no queremos violencia institucional por parte de las autoridades. Estamos pidiendo nosotras de manera sencilla que se escuche la voz de todas las víctimas”.