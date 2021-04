Recomienda IEE hacer eventos virtuales

Ciudad Juárez— Con la intención de preservar la salud y promover el ejercicio responsable de los derechos político-electorales de los chihuahuenses, los consejeros del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua (IEE) aprobaron el protocolo de seguridad sanitaria para las campañas en el proceso electoral 2020-2021.

Entre las recomendaciones se encuentra que los candidatos recurran a la tecnología y eviten eventos masivos, así como el uso obligatorio del cubrebocas y visitas domiciliarias.

El documento, que es de observancia general para toda la entidad, contiene los mecanismos de seguridad sanitaria recomendados en las campañas, a fin de proteger la salud de las personas, dio a conocer el IEE en un comunicado.

Señala que este protocolo lo debe seguir toda persona que participe de manera directa o indirecta en las campañas electorales.

Lo primero que establece es que los partidos políticos, candidatos y personas encargadas de la organización de los actos de campaña en espacios públicos y privados, serán las responsables de implementar las acciones recomendadas por las autoridades de Salud.

Se contempla el lavado de manos constante, uso obligatorio de cubrebocas, mantener una distancia de 1.5 metros entre cada persona, cubrir nariz y boca con el antebrazo al toser o estornudar, no escupir, no tocarse la nariz, boca y ojos con las manos sucias y no consumir alimentos en el área.

Además incluye no saludar de mano, ni tener contacto físico con otra persona, tomar la temperatura al ingreso a espacios para eventos, prohibir la entrada a personas con sintomatología relacionada con Covid-19 y planear las actividades observando una asistencia máxima conforme a lo dispuesto por las autoridades sanitarias.

Es importante evitar los eventos masivos, visitas domiciliarias y reuniones públicas de manera presencial.

Contrario a esto, se sugieren los eventos y encuentros virtuales, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para el acercamiento con la ciudadanía, el uso de los medios de comunicación para el desarrollo de eventos y las redes sociales para la promoción y difusión de las campañas electorales.

En cuanto a la distribución de propaganda electoral, el protocolo del IEE recomienda utilizar lo menos posible material que sea objeto de manipulación o contacto, procurar que todo el material empleado pase por un proceso de desinfección y la participación de un número reducido de personas en equipos de brigada o promoción del voto.