Recomiendan a mujeres actividades físicas durante el puerperio

Ciudad Juárez.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recomendó reactivar actividades físicas a las mujeres durante el puerperio; un periodo de 42 días a partir del nacimiento del bebé, el cual será de benéfico para su salud física, mental y para la del recién nacido.

“La mujer que acaba de dar a luz pasa por un periodo de 42 días conocido como puerperio, en el cual la reactivación física es una aliada para la salud de la madre y de la persona recién nacida”, se informó mediante un boletín de prensa.

La institución recomendó realizar actividades físicas denominadas de bajo impacto como yoga, bicicleta y caminar, que ayuda a disminuir el estrés, mejorar el peso y prevenir la depresión postparto, lo que influye de manera positiva para una lactancia materna exitosa.

“Las recomendaciones son que realicen una movilización temprana, que no estén recostadas todo el tiempo en cama, es muy importante movilizarse.”, explicó María Fernanda Acevedo Vega, Coordinadora de Programas Médicos de la División de Atención Ginecobstetricia y Perinatal.

Después de dar a luz, la mujer pasa por un periodo de recuperación conocido como puerperio durante el cual es importante mantener la vigilancia médica para evitar complicaciones, se agregó.

La coordinadora detalló que el puerperio tiene una duración de 42 días a partir del nacimiento del bebé, y se divide en puerperio inmediato, que son las primeras 24 horas; puerperio mediato, que va de las 24 horas a los primeros 7 días, y puerperio tardío, que es de los siete a los 42 días posteriores.

“El periodo del puerperio es muy delicado, tiene alta incidencia de complicaciones si no es bien atendido y si no es bien vigilado. Las recomendaciones son que realicen una movilización temprana, que no estén recostadas todo el tiempo en cama, es muy importante movilizarse”, dijo la coordinadora.

Refirió que cuando las mujeres evitan la reactivación física durante ese lapso, podrían presentar algunas complicaciones, como trastornos circulatorios y formación de coágulos, generalmente en las piernas, debido a los cambios hormonales y corporales.

“Existen otros riesgos latentes propios del postparto, como fiebres puerperales, hemorragias, hipotonía uterina (disminución de la fuerza muscular del útero) debido a que no se expulsó todo el tejido placentario, alguna infección en el útero o las mamas, trastornos hipertensivos, preclamsia y depresión”, dijo Acevedo Vega.

