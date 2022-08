Reconoce alcalde César Peña labor de Bomberos en su día

Parral.- Al conmemorarse hoy el Día del Bombero, el alcalde César Peña reconoció su labor y sacrificio, al proteger a la ciudadanía, por lo que se comprometió en establecer acciones para que tengan condiciones más dignas de trabajo. Además las empresas ACEA, APTIV y KEF Exponential hicieron entrega de equipamiento para los elementos de bomberos.

“A ningún parralense nos cabe la duda de lo necesario que son para nuestra comunidad y para nuestro futuro”, así lo expresó el Edil, quien además anunció que el próximo año iniciará la rehabilitación de la Estación de Bomberos.

Asimismo dijo, “con verdadero orgullo, aprovecho este momento para felicitar a nuestro Heroico Cuerpo de Bomberos hoy en su día por su loable labor en apoyo a la comunidad, poniendo en riesgo sus vidas en la extinción de incendios, rescate de personas y protección en incidentes”.

El Presidente Municipal destacó la buena disposición de las empresas ACEA y Centro de Convenciones de Chihuahua, Maquila APTIV y Fondo Unido Chihuahua, y KEF Exponential, quienes unieron esfuerzos con el Gobierno de Parral para realizar una donación de equipamiento.

Entre el equipamiento donado están dos trajes completos y 10 mangueras que fueron facilitados por ACEA y Centro de Convenciones de Chihuahua. Asimismo, Maquila APTIV y Fondo Unido Chihuahua tuvieron a bien proporcionarles 15 cascos y 30 pares de guantes, para que su seguridad sea todavía mayor; además a este donativo se suma KEF Exponential con 5 cascos más y sus respectivas lámparas.

“Quiero decirles a todos los elementos de Bomberos que desde el primer día de mi Gobierno no he dejado de trabajar por ustedes, de luchar para que sus condiciones de trabajo si no pueden ser las mejores, sean al menos dignas”, concluyó.