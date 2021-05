Reconoce 'Chacho' Chávez labor de los maestros en La Reforma y San Regis

De visita por la comunidad de Llano Grande, el candidato a la presidencia municipal de Guadalupe y Calvo Julio César Chávez Ponce, aseguró a sus seguidores que están con la formula correcta. Al continuar su campaña por La Reforma, “Chacho” aprovechó para saludar a grandes amigos, de quienes dijo son gente que “se la parte” por sacar adelante a sus familias.

“ Me da gusto encontrarme con gente trabajadora, porque me motivan para darlo todo por nuestro Municipio, y en ello seguiremos avanzando; la educación de nuestros niños, niñas y jóvenes es de suma importancia para el progreso, por eso me reúno con maestras y maestros que trabajan en cada rincón de Guadalupe y Calvo, para escuchar las necesidades, plantear soluciones y proponerles un plan de trabajo integral que beneficien a cada estudiante”, expresó.

Refrendó su respaldo total a quienes forman parte del magisterio por su trabajo y compromiso a favor de la niñez y juventud de las comunidades, reconociendo su fortaleza pese a las carencias en las que desarrollan sus actividades, y en donde es la vocación la que destaca por encima de todo.

Luego, a su paso por la comunidad de San Regis, “Chacho” señaló que siempre un gusto saludarlos y pasar ratos agradables, y más ahora que está demostrado que esa unión de todos derivará en mejores condiciones de vida, y que al triunfar en la contienda electoral del 6 de junio responderá al compromiso de trabajar por todas las familias.