Reconoce Jáuregui a diputados por debate de reforma eléctrica

Juan Alanís/El Diario

Chihuahua, Chih.- El secretario General de Gobierno, César Jáuregui Moreno, señaló que el debate, apasionado en algunos momentos, que se llevó ayer en la Cámara de Diputados sobre la reforma eléctrica, es algo a lo que los ciudadanos deben acostumbrarse de aquí en adelante, pues es el Poder Legislativo el que dirime y decide sobre las iniciativas presentadas por el Ejecutivo.

El funcionario manifestó que desde el gobierno de Chihuahua se mantuvieron atentos del proceso que se siguió durante el domingo y de las modificaciones que se realicen al dictamen presentado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Lo benéfico es la discusión y en que México todavía se resuelvan esas cuestiones a través de las instituciones”, refirió.

Sobre la propuesta presidencial en materia de litio, el secretario indicó que habrá más debates, pero, al tratarse de una ley secundaria, sólo requiere una mayoría simple de 251 votos que seguramente alcanzarán Morena y sus aliados.

Subrayó que de ahora en adelante, este tipo de deliberaciones deben verse cómo comunes y habrá que esperar que quienes tienen la responsabilidad de decidir sobre las leyes en el país actúen con madurez.

No obstante, puntualizó que aunque los órganos encargados de la administración, como el poder ejecutivo federal y de los estados hacen política, no deben inmiscuirse en la política partidista que corresponde al Congreso y los mismos partidos y, por esta misma razón, es que las decisiones adoptadas por el legislativo no deben afectar las relaciones con las entidades federativas que gobiernan para todos y deben dar resultados a los ciudadanos.