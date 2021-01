Recortes o más impuestos... las únicas opciones

Tomada de internet

Ciudad Juárez— En vez de pedir más deuda, el Gobierno del Estado deberá o reajustar todo su gasto, lo que implica más una decisión técnica que política, o incrementar impuestos, coincidieron especialistas en materia económica.

En el contexto del rechazo de los diputados a solicitar un nuevo crédito de largo plazo por casi 2 mil millones de pesos, opinaron que el escenario para el Estado tanto en los próximos meses como para los años siguientes será muy complicado.

“Más allá de programas de austeridad, quedan dos opciones: más deuda o más impuestos”, afirmó Kristóbal Meléndez, analista de finanzas públicas del centro de investigación Mejoramiento de la Calidad Democrática Internacional (Mecademi).

El experto afirmó que, si rechazan deuda y no quieren austeridad, “lo que les queda es incrementar impuestos o sufrirán problemas de liquidez a corto plazo”.

Esto se traducirá en incumplimientos de pago a proveedores, contratistas, y empleados, agregó.

Isaac Leobardo Sánchez Juárez, profesor e investigador de economía en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), mencionó también que el Estado debe reorganizar sus finanzas y hacer recortes en los rubros menos relevantes, como en el caso del gasto corriente.

Sin embargo, también enfatizó que tendrá que ser más severo en la parte de la recaudación de impuestos, y aquí “debe buscar, no crear nuevos impuestos, sino ser mejores recaudadores”.

“Se trata de ser muchísimo más severos en la parte de recaudar con quienes no están pagando, que es donde está teniendo éxito el Gobierno federal”, comparó.

Sánchez Juárez aseguró que buscar un crédito para resolver la crisis que vive el Gobierno del Estado en las finanzas no es la mejor solución, puesto que la entidad enfrenta ya, de por sí, una mala calificación crediticia.

Aunado lo anterior a que el crédito por más de mil 800 millones de pesos que rechazó el Congreso del Estado se solicitó en un escenario político electoral, que bien pudo correr el riesgo “de que lo solicitado se vaya a las campañas”.

“Debido a que no tiene suficiente recaudación de ingresos y que no tiene suficientes transferencias del Gobierno federal, la única opción dado que la deuda no es viable ni deseable, es reajustar las partidas del gasto corriente, la forma en que opera el Estado”, manifestó.

“Que haga recortes en áreas para utilizar en aquello que se considera fundamental por ejemplo la inversión pública”, añadió.

Expresó que todo el escenario es negativo y no existen condiciones para recurrir a mayor endeudamiento, por lo que toca hacer un reajuste inmediato a todas las partidas de gasto y la desaparición de muchas oficinas gubernamentales que carecen de relevancia.

“Es una decisión técnica como ésta, que pasa por una situación política, porque el gobernador obviamente que no quiere enviar un mensaje de debilidad, que es evidente, y tampoco del compromiso de recortar personal en esta última etapa de su gobierno”.

