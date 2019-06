Recupera forma la finca Arras, en Parral

Parral.- Ricardo Sosa Carlos, canterano de Zacatecas, quien realiza los trabajos de restauración de cantera de la casa Arras antigua finca de la familia Botello, destaca el fino trabajo hecho cuando se construyó originalmente.

“Restaurar esta casa es como viajar en el tiempo, ya que al identificar cada una de las piezas y ver las formas y hasta las incrustaciones que tienen se puede imaginar lo que pasó en dicho lugar. A pesar de la vejez de los materiales, las portadas, cornisas, sardineles, antepechos y cerramientos sólidos aún tienen vida útil, se puede trabajar en ellas, recuperarlas y volverlas a instalar”, aseguró.

El especialista ha labrado cantera toda su vida en el estado de Zacatecas, sus tíos se dedicaban a ello y su padre también. “Yo desde pequeño aspire el polvo y a eso me dedico, es una profesión muy bonita y emocionante, he colaborado para impulsar 7 Pueblos Mágicos”.

Explicó que el trabajo que se hizo con la construcción original de la antigua finca de la familia Botello fue muy fino, “está bien trabajada la cantera, tiene buenas alineaciones, buenos plomos, es un trabajo delicado, a pesar de ser austero tiene una corriente artística, como más femenina, algo hogareña”, destacó.

“Se están ordenando las piezas, se hace un estudio fotográfico, medición y selección de piedras, rearmar el rompecabezas que se tiene, son muchas horas- trabajo- hombre, ya que hay piezas que no se encuentran en campo, es por ello que se identifican y las que hagan falta no se inventan, se manda traer piedra con las misma identidad, grano, resistencia, tono y color para hacerla de nuevo y reinstalarla”, detalló Ricardo Sosa.

Asimismo, puntualizó que existe una particularidad en las piezas que se han rescatado y es que presentan múltiples incrustaciones de plomo por impactos de bala, con los estudios que se realizan, se puede incluso saber, cual fue la trayectoria desde donde se disparó y hasta la distancia.