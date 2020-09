Refuerzan bloqueo en vías férreas

El Diario de Chihuahua

Chihuahua.- Los productores que mantienen las vías del tren bloqueadas en Estación Consuelo, Meoqui, y la presa La Boquilla tomada, reforzaron sus protestas luego de fracasar ayer un intento de acuerdo con Gobierno del Estado.

Los productores agrícolas decidieron aumentar su presencia en la presa La Boquilla para evitar que elementos de la Guardia Nacional intenten volver a tomar las instalaciones y evitar una mayor extracción de agua.

Jaime Ramírez, presidente municipal de San Francisco de Conchos, expuso que se mantiene el esquema de guardias, así como el bloqueo en las vías del ferrocarril y que hasta el momento no se han registrado altercados.

Actualmente, a la presa La Boquilla se le extraen 30 metros por segundo de agua, volumen que es distribuido por canal del Distrito 005 para concluir con el riego de cultivos del presente ciclo agrícola que finaliza el próximo 30 de septiembre.

La idea de mantener la presencia en la presa es evitar que continúe la extracción una vez que concluya el ciclo agrícola, y tratar de dejar una reserva para el siguiente periodo de riego.

El intento de acercamiento de Joel Gallegos Legarreta, director general de Gobierno del Estado, con los manifestantes de Estación Consuelo, municipio de Meoqui, fracasó ayer luego de que los productores agrícolas pidieron que estuvieran presentes los medios de comunicación.

A un mes del bloqueo de las vías del ferrocarril en Estación Consuelo, Gallegos Legarreta, acudió para entrevistarse con los manifestantes y exhortarlos a participar en una mesa de trabajo para analizar sus inquietudes.

El miércoles pasado al medio día, el funcionario se presentó con los agricultores para invitarlos a participar en una mesa de diálogo para ayer sábado 26 de septiembre y acordaron que fuera a las once de la mañana.

A pesar de que los productores le hicieron saber que él como funcionario de Gobierno del Estado no tiene el poder de decisión para cerrar la extracción de las presas, hacer justicia por la muerte de su compañera Jessica Silva en manos de la Guardia Nacional, estuvieron de acuerdo en reunirse el día de ayer.

“No nos reunimos el día de hoy porque les pedimos como condición que se encontraran presentes los medios de comunicación, aquí no hay líderes, nos interesa que lo que se hable todos se enteren y que no se digan mentiras de los acuerdos tomados, pero no estuvieron de acuerdo y no se presentaron a la mesa de trabajo”, expresó uno de los agricultores de la comunidad.

Jaime Ramírez, presidente municipal de San Francisco de Conchos, dijo que están a la espera de que se realicen las mediciones certeras sobre el volumen almacenado en La Boquilla, que actualmente ronda el 32 por ciento de su capacidad con cerca de 928 millones de metros cúbicos.

msilva@diarioch.com.mx

Explicó que la presa no puede reducir su nivel a menos de 500 millones de metros cúbicos, pues dejarla por debajo de esa capacidad supondría un riesgo para el ecosistema.

Además del volumen almacenado, alrededor de 130 millones de metros cúbicos no se pueden tomar en cuenta, pues es lo que se considera el azolve, y esto deja únicamente un margen útil de 300 millones de m3 de agua que se tendrían como reserva para el próximo ciclo agrícola.

msilva@diarioch.com.mx