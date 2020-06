Regaña Corral a Consejo panista

Ciudad Juárez– El gobernador Javier Corral reclamó a integrantes del Consejo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN) la falta de apoyo a su proyecto de reforma electoral y los acusó de estar en su contra y en contra de la democracia.

“Nos dijo que lo apoyáramos y también dijo que los que no apoyamos estamos en contra de él, de la democracia y de los ciudadanos, pero eso no es un debate, porque no nos escuchó”, dijo en entrevista la consejera estatal del partido, Daniela Álvarez.

“Es ideal lo de las primarias, pero no así: con el tiempo encima, sin presupuesto; vamos trabajándola porque entiendo que en Argentina se discutió tres años y aquí en 20 días la queremos sacar, o sea vamos trabajándola, pero no así, hagamos foros porque el partido está en contra, es evidente que la militancia está en contra”, agregó Álvarez.

Como ella, otros entrevistados señalaron que la reunión virtual de Consejo del pasado sábado –y en la que por minutos participó el gobernador– terminó sin acuerdos debido a que las posiciones mayoritarias fueron contra la iniciativa de reforma.

“La verdad es que los militantes panistas no están de acuerdo con el método de elección propuesto en la reforma a través de las elecciones primarias y menos que sea algo impuesto. Más de 400 militantes en Juárez no están de acuerdo con las elecciones primarias”, adelantó Ricardo Vega Rodríguez, coordinador del sistema PAN, jefe de secretarios en la dirigencia municipal en Juárez y consejero estatal del partido.

El funcionario relató que la sesión virtual convocada el sábado tuvo una duración de seis horas con 40 participaciones, en las que se destacaron al menos 22 consejeros en contra de la reforma; sin embargo, no se llegó a ningún posicionamiento al interrumpirse la conexión.

“No tuvimos ningún acuerdo, Rocío (Reza Gallegos) nos cortó la transmisión en vivo, porque queríamos someter a votación quién estaba a favor y quién en contra para realizar un posicionamiento como PAN; sin embargo, no se pudo, no sé si la reunión se acabó por mala fe o se interrumpió la conexión”, dijo Vega Rodríguez. “Fue una ‘rebatinga’, la verdad es que estamos divididos mitad y mitad, los que están de acuerdo es gente que trabaja en Gobierno y yo entiendo que deben apoyar las directrices del gobernador; los que no vivimos de la nómina no estamos de acuerdo y lo manifestamos”, comentó.

Luego de la reunión de Consejo, la presidente estatal de Acción Nacional, Rocío Reza Gallegos, señaló que el punto de coincidencia de todos los grupos políticos es la necesidad de fortalecer la unidad para que esa sea la base del triunfo en el ejercicio electoral del próximo año.

“La serie de reuniones que hemos tenido, el intercambio de opiniones, escuchar la postura de todos y un debate de altura que sólo se da en Acción Nacional, nos ha dado la oportunidad de enriquecer la política que tenemos al interior… hay opiniones distintas, pero todos coinciden en que la unidad mantendrá la fortaleza del partido. El objetivo es claro y vamos por la victoria en el 2021, nos estamos preparando”, aseguró.