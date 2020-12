Regatea apoyo Comisión de Víctimas

Chihuahua, Chih.- Aunque la Ley General de Víctimas ofrece protección y apoyo a los afectados del delito a través de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAVE), en la práctica las cosas son diferentes.

Aruky Villalpando perdió a su madre cuando era niño y la volvió a perder en una segunda ocasión luego de que autoridades se le informaron que el cuerpo que entregaron no corresponde a su familiar. Aun así, según lo ha declarado el joven, la CEAVE no ha brindado un apoyo real a la familia.

“Sí se comunicaron conmigo y me dijeron que nos pagarían los gastos ocasionados por el funeral de la persona que creímos era mi mamá y que se vería la posibilidad de algún apoyo para la familia, aunque el daño real ya está hecho y ese es difícil de reparar”, dijo.

De acuerdo con el entrevistado, hasta ayer todo ha quedado en eso: una llamada y una “recomendación” de que al elaborar el oficio donde narraría hechos y enlistaría gastos, en el primer párrafo del texto especificara que fueron sus familiares quienes reconocieron y aceptaron que el cuerpo femenino golpeado y en proceso de putrefacción era el de su madre.

“No acepté eso, porque es como querer decir que todo fue culpa de mis tíos y no es así. Es cierto que hay una responsabilidad compartida pero la Fiscalía debe tener un protocolo para atender esos casos”, indicó el joven.

La CEAVE aseguró a su vez que sí están brindando apoyo integral con asesoría legal, psicológica y se encuentran en trámite algunos apoyos asistenciales, sin especificar cuáles.

Asimismo indicó que los familiares argumentaron que no dejarían que se llevara a cabo la exhumación del cuerpo hasta concluir los trámites. La dependencia precisó que para la exhumación es necesario hacer primero una nulidad del acta de defunción emitida en el registro civil de Jiménez en agosto de 2010.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 20, apartado C, establece los derechos de la víctima a recibir asesoría jurídica, a coadyuvar con el Ministerio Público, a recibir atención médica y psicológica de urgencia, a que se le repare el daño, al resguardo de su identidad, y otros datos personales en casos específicos, a solicitar medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos y a impugnar ante la autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público.

Aruky ha sido víctima por partida doble tanto de la delincuencia que secuestró a su madre como del sistema de procuración de justicia que le falló de manera reiterada. El Artículo 5 de la Ley General de Víctimas publicada el 9 de enero de 2013 en el Diario Oficial de la Federación (DOF) indica que los mecanismos, medidas y procedimientos establecidos en esta Ley, serán diseñados, implementados y evaluados aplicando los principios de dignidad, buena fe, complementariedad y debida diligencia.

En el caso del joven Villalpando y su familia dichos principios no han sido respetados del todo ya que como Aruky señala “son muchas cosas las que dañan emocionalmente y hasta la dignidad, porque están jugando, o de qué se trata. Es cierto que algún familiar dijo que podía ser mi mamá, pero la Fiscalía debe tener un protocolo para que este tipo de cosas no suceda, y no fueron unos cuantos meses estamos hablando de años. Nos están revictimizando”.

“Vienen a arruinar el trabajo de 10 años en un tema muy delicado y complicado. Para ellos es muy sencillo venir a dar esa noticia 10 años después pero no saben lo que afectan”, expresó.

‘Cuerpo se entregó tras reconocimiento’

Los familiares de Lizeth Torres Vargas firmaron en su momento el acta de reconocimiento del cuerpo y por tal motivo se les hizo entrega para su sepultura, afirmó el fiscal César Augusto Peniche Espejel, esto luego de que diez años después, las autoridades les informaron que el cuerpo que enterraron no corresponde a esta persona.

El fiscal afirmó que se habrán de revisar los protocolos de actuación del Servicio Médico Forense en aquella ocasión y determinar si existe alguna responsabilidad en quienes estaban a cargo y mientras tanto, Lizeth Torres Vargas, obtiene la condición de ausente.

Lizeth Torres Vargas fue secuestrada la mañana del 7 de julio de 2010. Treinta y cinco días más tarde, el 12 de agosto de ese mismo año, la Fiscalía le informó a la familia que había localizado el cuerpo sin vida de Lizeth y lo entregó como tal.