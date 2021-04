Registran en el estado siete secuestros en primer trimestre

El Diario de Chihuahua / César Augusto Peniche Espejel

Chihuahua— El Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) reveló que, durante el primer trimestre del año, en Chihuahua se han cometido siete secuestros, cifra que se contrapone al registro emitido por el fiscal César Augusto Peniche Espejel, quien afirmó que se tienen cinco casos reportados. El 2020, de acuerdo con el SNSP, cerró con 19 en la entidad.

La organización Alto al Secuestro, que encabeza la activista Isabel Miranda de Wallace, establece que en lo que va del año en Chihuahua se han registrado 12 secuestros, sin embargo, el fiscal César Peniche afirmó que este reporte no corresponde a la realidad, pues se basa únicamente en reportes periodísticos y no en denuncias formales que se hacen ante las autoridades, por lo que de manera reiterada le han hecho saber que la metodología que aplican no es correcta.

De los siete secuestros que se registraron en el estado en los primeros tres meses del 2021, tres ocurrieron en enero, dos en febrero y dos más en marzo, de acuerdo con el reporte actualizado al 31 de marzo.

Además, se establece que cinco han sido en la modalidad de secuestro extorsivo y dos que encuadran en el delito de secuestro exprés.

En el 2020, únicamente los meses de enero, julio y octubre no registraron secuestros en el estado y fueron los meses de marzo, junio, agosto y septiembre los que registraron la mayor cantidad con tres cada uno.

De estos, 13 fueron en la modalidad de secuestro extorsivo, dos en secuestro para causar daño a las víctimas y cuatro bajo la modalidad de secuestro exprés.