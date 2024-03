Regresan los trajes anti-Covid en Juárez

Carlos Sánchez / El Diario de Juárez / Indumentaria protectora utilizada por el personal de salud, hace un par de años

Ciudad Juárez.- El traje blanco que mantuvo en reserva fue utilizado ayer al acudir al Hospital General de Zona Número 35 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a recoger el cadáver de un hombre que falleció por Covid-19.

Era el trabajador de la empresa funeraria el que lanzó la alerta mediante un breve mensaje a sus contactos a través de la aplicación de mensajería WhatsApp: “Tengan cuidado, está volviendo el Covid-19”.

Prestadores de este servicio aseguraron que las muertes por el SARS-CoV-2 han repuntado, por lo que han extremado las medidas de seguridad para prevenir contagios; por ello retomaron el uso de overoles con capucha en color blanco, así como guantes de plástico y protectores desechables para zapatos.

A condición del anonimato, por no estar autorizados para emitir declaraciones, los empleados de las empresas funerarias dijeron que las víctimas son principalmente pacientes que fallecieron en hospitales.

Marcelo Ruiz, dirigente de la Asociación de Funerarias de Ciudad Juárez, dijo que a diferencia de los últimos meses del año pasado ya se están presentando algunos decesos.

“Hoy estamos volviendo a activar el protocolo, no tenemos una tendencia al alza porque no teníamos muertes, pero ya se están presentando”, afirmó.

El Diario buscó una versión oficial de la Secretaría de Salud, sin embargo, los voceros de esta dependencia en Juárez y Chihuahua no atendieron la solicitud de información, una situación bastante recurrente entre el personal que labora en el área de Comunicación Social de Gobierno del Estado.

Lorenzo Soberanes Maya, integrante del Colegio de Médicos de Ciudad Juárez, dijo que el repunte de decesos por Covid-19 que observan los empleados de empresas funerarias es real.

“La realidad de las cosas es que el virus no se ha ido, nunca se fue, y la gente nunca ha logrado entender que nos quedamos con una herencia y ahorita se está buscando el establecimiento de una vacuna similar a la de la influenza, de características anuales, para ayudar al cuerpo a enfrentar los embates de esta variable que tiene una mutación impresionante, camaleónica”, expuso.

Dijo que el padecer una enfermedad crónico-degenerativa, es decir, ser diabético, hipertenso, ser obeso, reduce el aparato inmunológico y el cuerpo lo resiente por la falta de cuidados adecuados.

Según el portal Transparencia Covid-19 que activó el Gobierno estatal durante la pandemia, el último reporte de la situación de virus por municipio, menciona que Juárez registra 51 mil 375 casos confirmados y 4 mil 642 defunciones, sin reportar casos sospechosos, descartados o recuperados.

El doctor Soberanes Maya expuso que, si bien no hay un aumento en la ocupación hospitalaria, los decesos continúan particularmente en los grupos vulnerables que son pacientes con enfermedades crónico-degenerativas.

Agregó que otro factor es el estrés y los juarenses enfrentan altos niveles de estrés económico, por duelos, violencia y otros factores sociales graves.

“Todo este entorno social nos está generando una situación de afectación psicológica y eso nos lleva a tener estrés y niveles elevados de colesterol y por lo tanto se están muriendo las personas por infartos, porque tienen una acumulación de colesterol en las coronarias y aunque sean jóvenes, haciendo deporte, se mueren porque no tienen precauciones alimenticias”, refirió.

Dijo que las opciones para los seres humanos son las mismas: volverse más saludables a la hora de ingerir alimentos, extremar las medidas de higiene como el uso del gel antibacterial y lo ideal sería acudir con un psicólogo para atender la salud mental.

“Todo lo que traemos atorado en lo emocional es lo que nos está causando esa baja de defensas y nos vuelve vulnerables. Tenemos que buscar el incremento del consumo de vitamina C, D, de manera habitual para darle una protección adicional a nuestro cuerpo, así como probióticos y todo lo que nos ayude, porque no podemos hablar de un repunte, pero sí de que se ha incrementado la mortalidad de pacientes con Covid-19 que ya traen una condición vulnerable, porque no estamos reportando aumento de ingresos por obstrucciones respiratorias”, precisó el experto.