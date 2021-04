Regresará tranquilidad al estado: Lozoya

Cortesía

Chihuahua, Chih.- El candidato por Movimiento Ciudadano, Alfredo Lozoya, ofreció a los integrantes del Clúster Metal Mecánico durante su gira por la capital de Chihuahua, que regresará la tranquilidad a la entidad para que se puedan dar inversiones.

"Siéntanse tranquilos de moverse libremente que puedan poner fábricas en cualquier parte del estado que el crimen organizado no se meta en las actividades productivas. Yo no tengo miedo de los temas del crimen organizado si no resuelvo en menos de un año renuncio. Habrá tranquilidad para el ciudadano que todos los días sale a trabajar no le cobren cuota, que no tenga que pagar por derecho de piso”, destacó.

Además, propuso impulsar un plan de desarrollo urbano lo más riguroso que se pueda, a fin de que las ciudades tengan un crecimiento adecuado y que las constructoras no se vendan.