Reincorporarán a 12 mil empleados a nuevas esenciales

Tomada de internet / Imagen ilustrativa

Chihuahua.- Entre 10 a 12 mil empleados se reincorporarán a las plantas manufactureras calificadas como nuevas esenciales y no esenciales asociadas a Índex-Chihuahua, de acuerdo con cifras preliminares, una vez que concluyan los procesos de certificación de sus protocolos contra contagios del Covid-19.

Luis Carlos Ramírez López, presidente de Índex-Chihuahua dijo que el poder pasar de un 60 a 80 por ciento de la disponibilidad del personal puede ayudar a atender las demandas de producción, aunque para algunas del sector automotriz, por ejemplo, no les sería suficiente.

A pregunta expresa, dijo que no está del todo alejada la posibilidad de que con este aumento del aforo laboral y por ende de mayor producción, a algunos corporativos decidan sacar algunas líneas a otra entidad.

Señaló que por lo pronto se ganó tiempo de los clientes, ya que se vio voluntad de los fabricantes de responder a la demanda de productos.

No obstante, dijo que, en cuestión de negocios, las cosas no se manejan por cuestión de sentimientos, si no de resultados.

Si se tiene una alta demanda de producto y aquí no se puede producir por una u otra razón, el empresario buscará otra opción donde se pueda cumplir con los compromisos, asentó el presidente de Índex-Chihuahua.

Planteó que para alcanzar el potencial de producción que tienen las empresas y responder cabalmente a sus clientes, no hay otra más que avanzar en el semáforo epidemiológico atendiendo las recomendaciones del Consejo Estatal de Salud.

El presidente de Índex-Chihuahua agregó que la certificación no les significaría a las plantas manufactureras mucho esfuerzo, ya que la mayoría de las cosas que pide la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, de alguna forma ya se hacía, y ahora solo basta dejar evidencia que sustente lo dicho.

Informó que la certificación de las empresas, también permitirán de alguna manera reorganizar los turnos que se tenían antes, ya que debido a que con el semáforo en rojo y la disposición del 30% del aforo en planta, se tuvo que reordenar los tiempos de operación por lo que se generó en algunos casos hasta una tercera jornada diaria.

Con una mayor disposición de trabajadores en planta, es factible eliminar los terceros turnos y reordenar los tiempos de operación, concluyó.