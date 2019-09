Reitera Fiscalía Occidente cero tolerancia a venta de vehículos 'chuecos'

Cuauhtémoc.- El fiscal de la Zona Occidente, Jesus Manuel Carrasco Chacón, ofreció una rueda de prensa este jueves con la intención de reiterar la instrucción de evitar la venta de vehículos chuecos, Lo anterior, luego del operativo en donde oficialmente fueron detenidas 10 personas y asegurados 9 vehículos.

En torno a este incidente, Carrasco Chacón mencionó que fueron cinco las personas detenidas por el delito de contrabando, en tanto que uno de estos detenidos será también imputado por el delito de intento de soborno, al ofrecer una suma de dinero a los agentes para dejarlo libre y no proceder a la retención de los vehículos.

Asimismo comentó que hubo también cinco personas detenidas por el delito de resistencia a la autoridad, mismos que son propietarios de autos para venta que intentaron impedir el aseguramiento de los vehículos denominados chuecos.

En su mensaje, el fiscal de Zona Occidene puntualizó que la venta de estos automóviles fortalece las actividades de las bandas delictivas que operan en Cuauhtémoc al ser una fuente adicional de financiamiento a través de lavado de dinero, por lo que reiteró que permanecerá la prohibición de la compra y venta de este tipo de autos.

Añadió que no se trata de un operativo en contra de la sociedad, y advirtió que las personas que tengan un vehículo chueco pueden circular tranquilamente siempre y cuando se respeten los acuerdos de tolerancia que establecen la circulación de vehículos modelo 2010 o anteriores, sin el uso del polarizado y con la portación de licencia y seguro de daños a terceros, así como evitar portar un signo de venta que lo haga parte de esta cadena de venta de vehículos que no se pueden comercializar.

En torno a las cinco personas detenidas por contrabando, Carrasco Chacón cito que serán puestas a disposición de la autoridad federal junto con los automotores decomisados, en tanto que los dueños de vehículos de procedencia extranjera que obstaculizaron la acción de la ley serán puestos ante el Poder Judicial para que se determine lo conducente en torno a su actuar la tarde de hoy.

Mencionó que con estas acciones, así como copn la detención de líderes criminales como “El Sexto” en Guerrero, "El Ochenta” en Namiquipa, y de manera reciente con la destrucción de plantíos de mariguana en Nonoava, se desarrollan acciones para lograr la recuperación de la tranquilidad en esta zona.