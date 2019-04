Reiteran estatales inocencia en acusación de desaparición forzada

Cuauhtémoc.- Luego de cuatro horas de alegatos finales por el señalamiento de la comisión de delito por desaparición forzada que involucra a los ex titulares del Mando Único en Cuauhtémoc, los imputados reiteraron su postura de no haber participado en la desaparición de tres personas el 9 de junio del año 2017.

“Es muy lamentable esto que suceda, entiendo su dolor por que también soy padre y tío, conozco la gente que pasa por el mismo dolor por que también un primo está desaparecido desde febrero del 2012”, comentó Jesús C.J. al final de la audiencia en donde se hizo un recuento de lo ocurrido ese 9 de junio en el fraccionamiento La Ciudadela.

Por parte de la parte que acusa el delito, se buscó comprobar que los agentes estatales, nombrados titulares del Mando Único en Cuauhtémoc, cumplían con las Tres disposiciones que se señalan para imputarlos por el delito de desaparición forzada: que eran elementos en activo, que se negó proporcionar información a los familiares sobre el paradero de los involucrados, así como la sustracción contra la voluntad de las personas.

En la audiencia tanto Jesús C.J. como el entonces Director Operativo Israel C.C., expusieron a través de su representación, cómo se atendió esa misma noche a los familiares, se les mostraron las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y se ofreció ver los videos de las celdas para constatar que no se encontraban detenidos, en su dicho y al respecto del caso, mencionaron que la detención en la cual no participaron directamente, se permitió a los reportados como desparecidos, el retirarse bajo el señalamiento de que serían ingresados a celdas en caso de volver a participar en una riña, como refieren, se atendió el reporte que llegó al sistema de emergencia que inicialmente citara la presencia de personas armadas en La Ciudadela.

En contra parte, la representación de los familiares, citó cómo ese día, los agentes en cuestión fueron las últimas personas con las que se supo se encontraban los hoy desaparecidos, así como el que Jesús C.J., negó la ubicación de los tres detenidos, y se le señaló de haber amenazado telefónicamente a familiares de Leonardo, Daniel y Jesús.

“Por mi trabajo se han localizado personas luego de 3 años de extraviados, solo decirles que no pierdan la fe, que el coraje que dicen tener hacia mí, se enfoque en las autoridades encargadas de hacer la búsqueda” precisó Jesús C.J. En su último uso de la palabra.

Por su parte Israel C.C., mencionó que su intención no es denunciar a nadie, que como policías estatales no se tuvo nada que ver y que la relación con Gines Ruiz y con sus demás compañeros, los lleva a formar una familiaridad, agregando que lamenta el dolor por el que pasan los familiares y reiteró su inocencia en el señalamiento que de hace en su contra.

Finalmente el Triinunal Colegiado del Juzgado de Distrito Benito Juárez mencionó que habrá de analizar los alegatos hoy expuestos para poder dictaminar en este hecho en donde en caso de ser encontrados culpables, pueden alcanzar una pena de 15 años a 60 años de prisión.