Relaciona Fiscal Sur homicidio de mujeres con explotación forestal legal

Hidalgo del Parral.- Por medio de un comunicado oficial la Fiscalía General del Estado informó que a través de agentes del Ministerio Público y elementos de la Agencia Estatal de Investigación, lleva a cabo una indagatoria para esclarecer los homicidios de madre e hija, ocurridos el pasado 9 de septiembre en el municipio de Balleza, y el móvil más fuerte hasta el momento es la explotación forestal legal de madera.

Las víctimas Gloria Cañez, de 63 años de edad y su hija Sally de 23 años, fueron localizadas sin vida en su domicilio ubicado en la comunidad de Hierbabuena, donde el personal de Servicios Periciales que procesó la escena, aseguraron casquillos percutidos.

Al respecto el Fiscal de Distrito Zona Sur, Juan Carlos Portillo Coronado, dio a conocer que la principal línea de investigación establece que el móvil de estos homicidios es por la disputa que existe por la autorización y control de la explotación forestal en esa región, precisando que no se trata de tala ilegal, sino que que el conflicto deriva de la autorización y manejo de los permisos.

El Fiscal de Distrito, indicó que se siguen investigando los entornos familiares y cercanos a las víctimas para robustecer las hipótesis que se tienen.

Refirió que el Ministerio Público y la Agencia Estatal de investigación han logrado avances positivos para el esclarecimiento de este caso, no obstante, no se puede dar mayor información para no comprometer el desarrollo de la investigación.

“Indudablemente tenemos a ciencia cierta que los homicidios se cometieron por una disputa por el recurso maderable, con auxilio de algún grupo delictivo que opera en esa región”, dijo.