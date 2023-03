Relacionan a hermano de ex alcaldesa con crimen de edil

cortesía

Por redes sociales circuló una manta que dejaron en la plaza de Bahuichivo, en la cual acusaban a Pedro Díaz, hermano de la ex alcaldesa de Urique, Mayra Díaz Gutiérrez, de supuestamente ser uno de los presuntos responsables del homicidio del alcalde de Bahuichivo, José Ofelio Cervantes.

La manta apareció ayer lunes por la mañana en la parte trasera de las letras de la plaza principal, en donde también acusan a agentes ministeriales de cumplir las órdenes Pedro Díaz, en dar muerte al edil hace apenas un mes.

En el mensaje, hacen un llamado al sujeto arriba citado y a un grupo de agentes ministeriales, a que no ataquen a gente inocente y que no causen más problemas en la región. La manta fue retirada minutos más tarde por agentes ministeriales.

Por parte de las autoridades correspondientes, no ha habido posicionamiento alguno en torno a este acontecimiento.

El mensaje que plasmaron en la lona fue el siguiente:

“Pedro Diaz 08. No andes matando gente inocente tu junto con los ministeriales x que fuiste tu quien le diste la orden a los ministeriales que mataran al presidente de Bahuichivo y los ministeriales lo mataron no se agan pendejos entre ustedes y no culpen a gente inocente dejense andar cometiendo tantos abusos si tu quieres broncas no te desesperes que pronto te atendere quieres perder lo que tienes x nada tu decides todavía ay tiempo que (ilegible), sabes que royo no andes matando gente inocente no te pases de vergas tu con esas ratas de ministeriales (ilegible)”